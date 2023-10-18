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СМИ назвали помощников Срны в Шахтере

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что руководить командой будет Дарио

СМИ назвали помощников Срны в Шахтере

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

СМИ назвали вероятных помощников исполняющего обязанности главного тренера "Шахтера" Дарио Срны.

Как сообщает "ТаТоТаке", на данном этапе помогать Срне будут специалист по физической подготовке Карло Николини, тренер вратарей Андрей Пятов и аналитик Радион Пальцун.

Напомним, что Срна заменил на тренерском посту "Шахтера" Патрика ван Леувена. Пока что на правах исполняющего обязанности.

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В статье: Андрей Пятов Дарио Срна Карло Николини Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
18.10.2023 в 19:20
Ему надо было найти место и Палкину, он очень хорошо разбирается в футболе и помог бы победить Барсу на Ноу камп.
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