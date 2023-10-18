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СМИ назвали помощников Срны в Шахтере
Пока что руководить командой будет Дарио
Фото: ФК Шахтар Донецьк
СМИ назвали вероятных помощников исполняющего обязанности главного тренера "
Как сообщает "ТаТоТаке", на данном этапе помогать Срне будут специалист по физической подготовке Карло Николини, тренер вратарей Андрей Пятов и аналитик Радион Пальцун.
Напомним, что Срна заменил на тренерском посту "Шахтера" Патрика ван Леувена. Пока что на правах исполняющего обязанности.
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Источник:ТаТоТаке
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MaximSK (Киев)
18.10.2023 в 19:20
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