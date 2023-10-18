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Источник: Во время замены Йовичевича на ван Леувена Ротань был в шорт-листе Шахтера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Срна с симпатией относится к Ротаню, к его методике

Источник: Во время замены Йовичевича на ван Леувена Ротань был в шорт-листе Шахтера

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Украинский журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский ответил на вопрос о гипотетической возможности, что Руслан Ротань в будущем может возглавить "Шахтер".

"Я знаю, что Дарио Срна, например, с симпатией относится к Ротаню, к его методике. Мы понимаем, что сейчас, наверное, среди топ-менеджеров "Шахтера" именно Дарио Срна должен делать свой следующий шаг, свой следующий ход.

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Далее мы можем понять, что агент Руслана Ротаня, агент максимально приближенный к "Шахтеру" - это один и тот же человек, и все мы знаем, как его зовут.

Мы можем также вспомнить, что, по определенной информации, во время замены Йовичевича на ван Леувена, Руслан Ротань, по моей опять же информации, был в определенном шорт-листе менеджеров "Шахтера", - сказал Спиваковский.

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Напомним, что "Шахтер" на днях довольно неожиданно уволил Патрика ван Леувена, исполняющим обязанности главного тренера команды стал Дарио Срна.

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В статье: Дарио Срна Руслан Ротань Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
18.10.2023 в 21:10
Дякую, підняли настрій!))))
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simply_the_best (Львов)
18.10.2023 в 21:10
От як таке може бути? Недотренер провалився всюди, а його запрошують тренувати. Просто бездарність
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
18.10.2023 в 21:11
ну останні результати молоді під його кемом були пристойними
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simply_the_best (Львов)
18.10.2023 в 21:18
Англії молодіжка скільки мячів програла на Євро?А на тижні без Мудрика, Судакова.. перемогла. Ну це наприклад)
0
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aleks68
18.10.2023 в 20:49
упаси бог.только его и не хватало
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
18.10.2023 в 20:46
Спасибо, не надо
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