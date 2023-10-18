Источник: Во время замены Йовичевича на ван Леувена Ротань был в шорт-листе Шахтера

Украинский журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский ответил на вопрос о гипотетической возможности, что Руслан Ротань в будущем может возглавить " Шахтер ".

"Я знаю, что Дарио Срна, например, с симпатией относится к Ротаню, к его методике. Мы понимаем, что сейчас, наверное, среди топ-менеджеров "Шахтера" именно Дарио Срна должен делать свой следующий шаг, свой следующий ход.

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Далее мы можем понять, что агент Руслана Ротаня, агент максимально приближенный к "Шахтеру" - это один и тот же человек, и все мы знаем, как его зовут. Мы можем также вспомнить, что, по определенной информации, во время замены Йовичевича на ван Леувена, Руслан Ротань, по моей опять же информации, был в определенном шорт-листе менеджеров "Шахтера", - сказал Спиваковский.

Напомним, что "Шахтер" на днях довольно неожиданно уволил Патрика ван Леувена, исполняющим обязанности главного тренера команды стал Дарио Срна.