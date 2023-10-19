  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, если удастся, специалист съездит на стажировку

Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Украинский специалист Александр Кучер рассказал, чем он занимается после увольнения из "Днепра-1".

"Пока я дома, было предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся.

Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить", – рассказал Кучер.

Напомним, что 40-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера "Днепра-1" в конце сентября после неудачного старта команды в сезоне, как в еврокубках, так и на внутренней арене.

По теме
yellow-arrow
Лукас Тейлор: Без всяких шуток могу сказать - Полесье способно бороться за титул
yellow-arrow
Баранка: Думаю, 90% молодых футболистов делают ставки
yellow-arrow
Эдмар: Кривбасс сейчас очень хорошо выглядит - с ними нужно сыграть очень осторожно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Информатор

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.10.2023 в 21:57
Тобто готує чемодани і з сім'єю за бугор, типу на стажування... Футболісти і тренери - особлива каста - виїжджають коли хочуть.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде