Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался

Украинский специалист Александр Кучер рассказал, чем он занимается после увольнения из " Днепра-1 ".

"Пока я дома, было предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся.

Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить", – рассказал Кучер.