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Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался
Возможно, если удастся, специалист съездит на стажировку
Фото: СК Дніпро-1
Украинский специалист Александр Кучер рассказал, чем он занимается после увольнения из "
"Пока я дома, было предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся.
Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить", – рассказал Кучер.
Напомним, что 40-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера "Днепра-1" в конце сентября после неудачного старта команды в сезоне, как в еврокубках, так и на внутренней арене.
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