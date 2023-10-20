Срна: Мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, что нам нужно

Исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о важности смены тренера и умении вовремя принимать правильные решения:

- Мы еще обязательно вернемся к вопросу о новом тренере, но сейчас хотелось бы спросить о Патрике ван Леувене. "Шахтер" очень давно не менял тренера во время сезона, последний раз это было еще с Берндом Шустером и Невио Скалой. Когда именно "Шахтер" начал понимать, что надо делать изменения в случае с Патриком? Что стало ключевым моментом?

- Президент был еще молодым, когда увольнял сразу Шустера и Скалу, у него не было терпения. Сегодня он имеет терпение. Я очень хорошо знаю президента. И если президент не видит завтрашнего дня, то надо принимать решения. К сожалению, в такой ситуации он его не видел. Надо быть честными, справедливыми и говорить так, как оно есть. Мы поддерживали Патрика и его тренерский штаб, и некоторые игры были хорошими, но, к сожалению, мы не были уверены и не видели завтрашнего дня. Это искренняя правда. И лучше расставаться, чем терпеть нам всем и страдать.

Я с президентом очень много разговариваю каждый день, и я знаю - он имеет в глубине души мечту, чтобы я был тренером "Шахтера". И я эту дверь не закрываю. Я ему честно говорил, что, когда буду готов и если буду готов, приду и скажу: "Президент, я готов". Но я знаю себя: когда я буду готов - у меня будет успех. Поэтому каждому тренеру "Шахтера" я желаю того, что желаю себе на этом месте. И поверьте мне, что тренерская работа - она сложная. Я только один день тренер, а у меня уже куча проблем. Но у меня проблемы такие, какие хочу, а не те, которых не хочу. Проблема такова, что у нас 29 футболистов - и все хотят играть. И придется решать.

Но есть много молодых футболистов, и они должны знать, что значит "Шахтер". И когда я достучусь до них, это будет мой успех. Их свобода на поле зависит от них. Я даю им свободу - пусть показывают свои качества, пусть получают удовольствие. Плохие результаты тренер, конечно, всегда берет на себя, хорошие - всегда заслуга футболистов. И я так сразу сказал им: если будет неудача, то это будет моя вина, если будет успех, то это будет заслугой футболистов.

- Вы уже упомянули о новом тренере. Каким должен быть новый главный тренер и какие основные требования к нему?

- Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: мы будем менять тренера до тех пор, пока не найдем того, что нам нужно. Пусть это будет шесть, семь, восемь, девять, десять тренеров, но я уверяю болельщиков "Шахтера", что мы найдем. Во-первых, каждый клуб имеет перепады, и каждый клуб имеет черную полосу.

Рано или поздно - она будет. Через это мы пройдем и станем сильнее. Но болельщики должны знать одну простую вещь: я им обещаю, и даже могу это сказать от имени президента и всего клуба, что "Шахтер" будет выигрывать трофеи с красивым, качественным "шахтерским" футболом. Иначе не будет. Я знаю президента: он любит проигрывать с красивым футболом, но он не любит выигрывать с некрасивым футболом. И это отличие нашего президента от остальных, - сказал Срна.