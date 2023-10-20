Виталий Вернидуб: Говорил Дибанго, возьми на выходных билет в Киев, съезди погулять, но ему это не нравится

Бывший защитник " Кривбасса " Виталий Вернидуб, который сейчас работает в тренерском штабе команды, рассказал о качествах левого защитника криворожцев Ивана Дибанго.

"Очень простой парень. Ему 21 год - он еще дитятко. Очень трудолюбивый и преданный делу. Он уже полгода сидит в Кривом Роге. Говорю ему: "Может, возьми билет в Киев и съезди погулять, сходи на шопинг, в ресторан". Но ему это не нравится. У нас три дня выходных, он из них два дня работал самостоятельно.

На сборах в Ужгороде у нас была зарядка для ребят - мы вставали в 8 утра. Это было по желанию, не обязательно. И его не было ни разу. Спрашиваю: "Ты где был?" А он говорит: "В 8 утра - это вы поздно встаете. Я уже в 7 сделал зарядку". Очень преданный парень", - сказал Вернидуб.