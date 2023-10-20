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Виталий Вернидуб: Говорил Дибанго, возьми на выходных билет в Киев, съезди погулять, но ему это не нравится

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван - очень трудолюбивый и преданный делу

Виталий Вернидуб: Говорил Дибанго, возьми на выходных билет в Киев, съезди погулять, но ему это не нравится

fckryvbas.com

Новина українською

Бывший защитник "Кривбасса" Виталий Вернидуб, который сейчас работает в тренерском штабе команды, рассказал о качествах левого защитника криворожцев Ивана Дибанго.

"Очень простой парень. Ему 21 год - он еще дитятко. Очень трудолюбивый и преданный делу. Он уже полгода сидит в Кривом Роге. Говорю ему: "Может, возьми билет в Киев и съезди погулять, сходи на шопинг, в ресторан". Но ему это не нравится. У нас три дня выходных, он из них два дня работал самостоятельно.

На сборах в Ужгороде у нас была зарядка для ребят - мы вставали в 8 утра. Это было по желанию, не обязательно. И его не было ни разу. Спрашиваю: "Ты где был?" А он говорит: "В 8 утра - это вы поздно встаете. Я уже в 7 сделал зарядку". Очень преданный парень", - сказал Вернидуб.

Отметим, что по оценкам многих экспертов и болельщиков, в этом сезоне Иван Дибанго является одним из лучших левых защитников и легионеров в целом украинской Лиги.

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
20.10.2023 в 17:45
А вот таких негров уважаю, такие мне нравятся. Трудолюбивые, преданные, простые, незаносчивые, неизбалованные... Так шо не надо, никакой я не расист, в плохом смысле этого слова. Приехал в Европу - работай в поте лица, не бездельничай, не сиди на пособии, скотина, приноси пользу стране в которую приехал. А нет, так уё к чёртовой матери в свою Африку, там земли пахать не перепахать. Я правильно говорю, панове?
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