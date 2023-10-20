Кривенцов: "Мужики", которые были – вернулись, а новые – присоединились

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов поделился итогами матча 11-го тура УПЛ с "Оболонью" (4:2).

- Трудная победа, но должны выигрывать спокойнее. Мы заслуживали победы. Для нас она долгожданная. Относительно игры, можно отметить соперника – "Оболонь" на собственном поле давно не проигрывала. Набирают зачетные пункты, смотрятся цельно. Сумели обыграть эту команду, несмотря на это. Смотрим вперед, потому что нас ждет очень много поединков.

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- Вопрос от болельщиков. Скажите, "мужики" вернулись?

- Нужно понимать, что команда достаточно изменилась. Но можно сказать сегодня, что "мужики", которые были – вернулись, а новые – присоединились.