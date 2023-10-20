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Кривенцов: "Мужики", которые были – вернулись, а новые – присоединились

Премьер-лига
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Главный тренер Зари - о матче с Оболонью

Кривенцов: "Мужики", которые были – вернулись, а новые – присоединились

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов поделился итогами матча 11-го тура УПЛ с "Оболонью" (4:2).

- Трудная победа, но должны выигрывать спокойнее. Мы заслуживали победы. Для нас она долгожданная. Относительно игры, можно отметить соперника – "Оболонь" на собственном поле давно не проигрывала. Набирают зачетные пункты, смотрятся цельно. Сумели обыграть эту команду, несмотря на это. Смотрим вперед, потому что нас ждет очень много поединков.

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- Вопрос от болельщиков. Скажите, "мужики" вернулись?

- Нужно понимать, что команда достаточно изменилась. Но можно сказать сегодня, что "мужики", которые были – вернулись, а новые – присоединились.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
20.10.2023 в 21:43
Мужики зараз за Кривбас бігають.
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