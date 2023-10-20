  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эдмар: Кривбасс сейчас в очень хорошей форме. Мы не готовы функционально так хорошо, как соперник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдмар: Кривбасс сейчас в очень хорошей форме. Мы не готовы функционально так хорошо, как соперник

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Металлиста 1925 подвел итог матча с Кривбассом

Эдмар: Кривбасс сейчас в очень хорошей форме. Мы не готовы функционально так хорошо, как соперник

ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий

Новина українською

Наставник "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение команды от "Кривбасса" (1:3) в 11-м туре УПЛ.

– Мы знали, что будет тяжелая игра. Они сейчас демонстрируют очень хороший футбол и, можно сказать, находятся на пике. После того, как пропустили очень быстрый мяч, нужно было еще больше идти вперед, но получили второй гол. Хорошо, что Вачиберадзе забил до перерыва. Понравилось, что при счете 0:2 и дальше команда не опускала руки и билась до конца. Могу только поздравить "Кривбасс" с победой.

- После перерыва при счете 1:2 казалось, что можете дожать и сравнять счет. Чего не хватило?

– Да, имели моменты и должны были забивать. Это то, о чем мы постоянно говорим... Реализация над этим нужно работать. Мы всю неделю делали на этом акцент, делали специальные упражнения для завершения атак. А в игре не забиваем...

- Почему соперник был быстрее ваших игроков, возможно, перегрузили команду во время этой паузы?

- О чем я говорил раньше, "Кривбасс" сейчас в очень хорошей форме, мы на этом делали акцент. Значит, мы не готовы функционально так хорошо, как соперник.

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.10.2023
yellow-arrow
Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Кто, что, как..." Тренер Хайдука Иван Леко ответил на вопрос об интересе Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдмар Галовский Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде