Эдмар: Кривбасс сейчас в очень хорошей форме. Мы не готовы функционально так хорошо, как соперник

Наставник "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение команды от "Кривбасса" (1:3) в 11-м туре УПЛ.

– Мы знали, что будет тяжелая игра. Они сейчас демонстрируют очень хороший футбол и, можно сказать, находятся на пике. После того, как пропустили очень быстрый мяч, нужно было еще больше идти вперед, но получили второй гол. Хорошо, что Вачиберадзе забил до перерыва. Понравилось, что при счете 0:2 и дальше команда не опускала руки и билась до конца. Могу только поздравить "Кривбасс" с победой.

- После перерыва при счете 1:2 казалось, что можете дожать и сравнять счет. Чего не хватило?

– Да, имели моменты и должны были забивать. Это то, о чем мы постоянно говорим... Реализация над этим нужно работать. Мы всю неделю делали на этом акцент, делали специальные упражнения для завершения атак. А в игре не забиваем...

- Почему соперник был быстрее ваших игроков, возможно, перегрузили команду во время этой паузы?

- О чем я говорил раньше, "Кривбасс" сейчас в очень хорошей форме, мы на этом делали акцент. Значит, мы не готовы функционально так хорошо, как соперник.