Капитан Ворсклы подтвердил, что вскоре вернется в общую группу

Капитан "Ворсклы", центральный защитник Владимир Чеснаков, пропускавший последние матчи команды из-за проблем со здоровьем, заявил, что вскоре вернется в общую группу.

– Здоровье нормально. Думаю, еще пару деньков поработаю индивидуально, и дальше уже буду заниматься в общей группе.

Увеличилось количество людей в тренажерном зале? Люди работают над собой. Футболисты понимают, что нужно не только на поле работать, но и в зале нужно всесторонне развиваться. Сейчас такие направления как тренажерный зал, фитнес, кроссфит идут бок о бок с футболом. Поэтому очень хорошо, что многие ходят в зал и развиваются.

- Сейчас молодое поколение, которое говорит о Чеснакове, вспоминает тот фантастический гол "Арсенала", который ты забил на "Эмирейтс". Но до этого было очень много труда. Молодежь, когда смотрит на этот результат, к чему должна стремиться и о чем думать?

- Правильно говорите, что нужно много работать. Зал – это одно из тех направлений, где очень много нужно работать. Футбольное поле – это то, где ты должен непосредственно выполнять свою работу, но развиваться нужно и в других направлениях, в зале, фитнесе и т.д. Своим примером показываю молодежи, что нужно постоянно работать над собой, чтобы достигать высоких результатов, – сказал Чеснаков в интервью клубной пресс-службе.