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Капитан Ворсклы подтвердил, что вскоре вернется в общую группу
Владимир Чеснаков долгое время пропустил из-за травмы
фото - Олександр Приходько
Капитан "Ворсклы", центральный защитник Владимир Чеснаков, пропускавший последние матчи команды из-за проблем со здоровьем, заявил, что вскоре вернется в общую группу.
– Здоровье нормально. Думаю, еще пару деньков поработаю индивидуально, и дальше уже буду заниматься в общей группе.
Увеличилось количество людей в тренажерном зале? Люди работают над собой. Футболисты понимают, что нужно не только на поле работать, но и в зале нужно всесторонне развиваться. Сейчас такие направления как тренажерный зал, фитнес, кроссфит идут бок о бок с футболом. Поэтому очень хорошо, что многие ходят в зал и развиваются.
- Сейчас молодое поколение, которое говорит о Чеснакове, вспоминает тот фантастический гол "Арсенала", который ты забил на "Эмирейтс". Но до этого было очень много труда. Молодежь, когда смотрит на этот результат, к чему должна стремиться и о чем думать?
- Правильно говорите, что нужно много работать. Зал – это одно из тех направлений, где очень много нужно работать. Футбольное поле – это то, где ты должен непосредственно выполнять свою работу, но развиваться нужно и в других направлениях, в зале, фитнесе и т.д. Своим примером показываю молодежи, что нужно постоянно работать над собой, чтобы достигать высоких результатов, – сказал Чеснаков в интервью клубной пресс-службе.
Добавим, что в одиннадцатом туре УПЛ "Ворскла" сыграет матч против "Полесья" на своем поле. Игра запланирована на воскресенье, 22-е октября, на 15:00.
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