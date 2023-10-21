  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Ворсклы подтвердил, что вскоре вернется в общую группу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Ворсклы подтвердил, что вскоре вернется в общую группу

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Чеснаков долгое время пропустил из-за травмы

Капитан Ворсклы подтвердил, что вскоре вернется в общую группу

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Ворсклы", центральный защитник Владимир Чеснаков, пропускавший последние матчи команды из-за проблем со здоровьем, заявил, что вскоре вернется в общую группу.

– Здоровье нормально. Думаю, еще пару деньков поработаю индивидуально, и дальше уже буду заниматься в общей группе.

Увеличилось количество людей в тренажерном зале? Люди работают над собой. Футболисты понимают, что нужно не только на поле работать, но и в зале нужно всесторонне развиваться. Сейчас такие направления как тренажерный зал, фитнес, кроссфит идут бок о бок с футболом. Поэтому очень хорошо, что многие ходят в зал и развиваются.

- Сейчас молодое поколение, которое говорит о Чеснакове, вспоминает тот фантастический гол "Арсенала", который ты забил на "Эмирейтс". Но до этого было очень много труда. Молодежь, когда смотрит на этот результат, к чему должна стремиться и о чем думать?

- Правильно говорите, что нужно много работать. Зал – это одно из тех направлений, где очень много нужно работать. Футбольное поле – это то, где ты должен непосредственно выполнять свою работу, но развиваться нужно и в других направлениях, в зале, фитнесе и т.д. Своим примером показываю молодежи, что нужно постоянно работать над собой, чтобы достигать высоких результатов, – сказал Чеснаков в интервью клубной пресс-службе.

Добавим, что в одиннадцатом туре УПЛ "Ворскла" сыграет матч против "Полесья" на своем поле. Игра запланирована на воскресенье, 22-е октября, на 15:00.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
yellow-arrow
Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2023
yellow-arrow
Вернидуб: Легионеры из Африки – генетически сильные ребята
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде