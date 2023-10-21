Белик: Нет лучшего тренера для Шахтера, чем Алексей Белик

Главный тренер "Шахтера" U19 Алексей Белик рассказал, готов ли он возглавить первую команду "горняков" после отставки Патрика ван Леувена.

“Это очень хороший и провокационный вопрос. В любом вопросе есть свои нюансы. Во-первых, это Дарио Срна, исполняющий обязанности главного тренера. Мы хоть и товарищи, но я не знаю, есть ли у него амбиции быть главным тренером. Или он сейчас просто помогает клубу, пока руководство ищет нового коуча.

Второй нюанс – ребята из U-19. На этот момент дела у нас обстоят очень неплохо.

Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, у меня есть цели в футболе. Возглавить "Шахтер", воспитанником которого я являюсь – главная моя мечта. С тех пор, как я стал тренером, я считал, считаю и буду считать, что лучшего тренера для "Шахтера", чем Алексей Белик, нет.

Поверьте, у меня достаточно ответственности и решительности. Но все будет решать руководство клуб”, – сказал Белик.