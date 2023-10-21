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Белик: Нет лучшего тренера для Шахтера, чем Алексей Белик
Амбициозные цели
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" U19 Алексей Белик рассказал, готов ли он возглавить первую команду "горняков" после отставки Патрика ван Леувена.
“Это очень хороший и провокационный вопрос. В любом вопросе есть свои нюансы. Во-первых, это Дарио Срна, исполняющий обязанности главного тренера. Мы хоть и товарищи, но я не знаю, есть ли у него амбиции быть главным тренером. Или он сейчас просто помогает клубу, пока руководство ищет нового коуча.
Второй нюанс – ребята из U-19. На этот момент дела у нас обстоят очень неплохо.
Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, у меня есть цели в футболе. Возглавить "Шахтер", воспитанником которого я являюсь – главная моя мечта. С тех пор, как я стал тренером, я считал, считаю и буду считать, что лучшего тренера для "Шахтера", чем Алексей Белик, нет.
Поверьте, у меня достаточно ответственности и решительности. Но все будет решать руководство клуб”, – сказал Белик.
Летом этого года Белик на полноценной основе возглавил "Шахтер" U19. Его подопечные завоевали три очка за первые два матча юношеской Лиги чемпионов, а также они лидируют в молодежном первенстве чемпионата Украины.
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