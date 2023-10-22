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Защитник Руха: Внимание общественности не влияет на меня и команду
Виталий Роман - о делах текущих
fcruhlviv.com
Защитник "Руха" Виталий Роман – одна из ключевых фигур в команде Виталия Пономарева. 20-летний футболист на этой неделе успешно сыграл в составе молодежной сборной, победившей команду Англии (3:2) и уже вернулся в расположение "Руха", в составе которого готовится к матчу 11-й Украинской Премьер-Лиги против "Вереса".
В интервью Виталий Роман рассказал об эмоциональном состоянии после сенсационной победы в сборной, а также о подготовке к матчу против "Вереса".
- Виталий, какие у вас эмоции после выступления за молодежную сборную и победу над Англией?
- Эмоции обычно положительные, потому что удалось получить максимум очков в двух непростых играх.
- Как вы себя чувствуете физически? Удалось ли восстановиться после выступления за молодежную сборную?
- Чувствую себя хорошо, ведь приехав из расположения сборной, удалось восстановиться и уже готовимся к игре с "Вересом".
- Собственно, впереди у вас матч против "Вереса". Оглядываясь на предыдущие матчи ровенчан, каких ошибок следует избежать, чтобы не дать им шанса взять очки?
- "Верес" очень хорошая команда, нам необходимо проанализировать игру с "Минаем", потому что эти команды чем-то схожи. Нужно контролировать их контратаки и раскрывать их насыщенную оборону.
- К "Руху" благодаря вашим успешным выступлениям приковано большое внимание со стороны СМИ и общественности. Испытываете ли вы психологическое давление из-за этого?
– Это никак не влияет на меня и команду в целом, мы двигаемся от игры и к игре, хотим побеждать в каждой игре.
– Если бы перед началом сезона вам сказали, что по итогам 10-ти туров вы будете на 4-м месте, как бы вы отреагировали?
- Это всего 10 туров, впереди еще много работы и не нужно обращать внимание на турнирную таблицу.
Напомним, что "Рух" сыграет против "Вереса" 22-го октября в 13:00.
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