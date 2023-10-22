  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Руха: Внимание общественности не влияет на меня и команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха: Внимание общественности не влияет на меня и команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий Роман - о делах текущих

Защитник Руха: Внимание общественности не влияет на меня и команду

fcruhlviv.com

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Роман – одна из ключевых фигур в команде Виталия Пономарева. 20-летний футболист на этой неделе успешно сыграл в составе молодежной сборной, победившей команду Англии (3:2) и уже вернулся в расположение "Руха", в составе которого готовится к матчу 11-й Украинской Премьер-Лиги против "Вереса".

В интервью Виталий Роман рассказал об эмоциональном состоянии после сенсационной победы в сборной, а также о подготовке к матчу против "Вереса".

- Виталий, какие у вас эмоции после выступления за молодежную сборную и победу над Англией?

- Эмоции обычно положительные, потому что удалось получить максимум очков в двух непростых играх.

- Как вы себя чувствуете физически? Удалось ли восстановиться после выступления за молодежную сборную?

- Чувствую себя хорошо, ведь приехав из расположения сборной, удалось восстановиться и уже готовимся к игре с "Вересом".

- Собственно, впереди у вас матч против "Вереса". Оглядываясь на предыдущие матчи ровенчан, каких ошибок следует избежать, чтобы не дать им шанса взять очки?

- "Верес" очень хорошая команда, нам необходимо проанализировать игру с "Минаем", потому что эти команды чем-то схожи. Нужно контролировать их контратаки и раскрывать их насыщенную оборону.

- К "Руху" благодаря вашим успешным выступлениям приковано большое внимание со стороны СМИ и общественности. Испытываете ли вы психологическое давление из-за этого?

– Это никак не влияет на меня и команду в целом, мы двигаемся от игры и к игре, хотим побеждать в каждой игре.

– Если бы перед началом сезона вам сказали, что по итогам 10-ти туров вы будете на 4-м месте, как бы вы отреагировали?

- Это всего 10 туров, впереди еще много работы и не нужно обращать внимание на турнирную таблицу.

Напомним, что "Рух" сыграет против "Вереса" 22-го октября в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
"Пытаемся играть агрессивнее": Эдуард Сарапий - о матче Динамо Киев - Днепр-1
yellow-arrow
Никита Татарков оценил победный матч Кривбасса против Металлиста 1925
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Виталий Роман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде