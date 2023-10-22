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Легенда Шахтера: Дарио Срна планирует больше доверять украинским игрокам

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В матче против ЛНЗ хорват это уже продемонстрировал

Легенда Шахтера: Дарио Срна планирует больше доверять украинским игрокам

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Новина українською

Бывший футболист "Шахтера" Олег Матвеев прокомментировал дебютный матч Дарио Срны во главе "горняков" против ЛНЗ.

“ – Сказать, что “Шахтер” удивительным образом превратился в короткое время, что с Патриком играли ужасно, а теперь выдали суперфутбол – нельзя. Однако в целом по матчу с ЛНЗ нельзя делать каких-либо громких выводов – соперник особо ничего не показал.

– Что увидели со стартового состава от Дарио Срны?

– Сразу бросилось в глаза, что Дарио планирует больше доверять нашим украинским ребятам. Вернусь в основу Бондаренко, мало игравшего за Патрика. Вернулись Криськив и Топалов.

– А что увидели именно по игре?

– Снова много контролировали мяч. Если с Патриком стали больше использовать длинные ремни, то в этот раз играли неторопливо: квадраты на своей половине и только потом выход за счет передач вперед. Никто никуда не торопился – много передач, где пас просто ради паса и постепенно дошли до штрафного соперника.

– Некоторые эксперты называют такой футбол "стоячим" и "ветеранским". У такой игры есть будущее?

- Да есть такое. Мы привыкли, что во времена, когда играл Срна "Шахтер", бежал вперед и действовал интенсивно впереди. Это был скоростной футбол – доставляли на фланг и быстро подавали. Но там были совсем другие исполнители – скоростные. В настоящее время таких как условный Мудрик со скоростью нет. Преимущественно технические футболисты, которые работают с мячом.

– А как насчет настроения игроков?

– Было заметно, что с этим проблем нет, климат изменился. Футболисты выглядели более раскованно, чем при Патрике.

– К какому футболу будет стремиться Срна?

– Допускаю, что он сторонник футбола плана Де Дзерби – контроль, длительный розыгрыш для высвобождения зон и выход через них в атаку”, – сказал Матвеев.

Следующий матч "Шахтер" проведет 25 октября. Дарио Срна дебютирует в Лиге чемпионов в выездном поединке против "Барселоны".

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В статье: Дарио Срна Олег Матвеев Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
22.10.2023 в 13:33
У вас кто-то текст вычитывает перед публикацией? Вы каким переводчиком пользуетесь? ИМХО гугл так не мочит
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