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Легенда Шахтера: Дарио Срна планирует больше доверять украинским игрокам
В матче против ЛНЗ хорват это уже продемонстрировал
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Бывший футболист "Шахтера" Олег Матвеев прокомментировал дебютный матч Дарио Срны во главе "горняков" против ЛНЗ.
“ – Сказать, что “Шахтер” удивительным образом превратился в короткое время, что с Патриком играли ужасно, а теперь выдали суперфутбол – нельзя. Однако в целом по матчу с ЛНЗ нельзя делать каких-либо громких выводов – соперник особо ничего не показал.
– Что увидели со стартового состава от Дарио Срны?
– Сразу бросилось в глаза, что Дарио планирует больше доверять нашим украинским ребятам. Вернусь в основу Бондаренко, мало игравшего за Патрика. Вернулись Криськив и Топалов.
– А что увидели именно по игре?
– Снова много контролировали мяч. Если с Патриком стали больше использовать длинные ремни, то в этот раз играли неторопливо: квадраты на своей половине и только потом выход за счет передач вперед. Никто никуда не торопился – много передач, где пас просто ради паса и постепенно дошли до штрафного соперника.
– Некоторые эксперты называют такой футбол "стоячим" и "ветеранским". У такой игры есть будущее?
- Да есть такое. Мы привыкли, что во времена, когда играл Срна "Шахтер", бежал вперед и действовал интенсивно впереди. Это был скоростной футбол – доставляли на фланг и быстро подавали. Но там были совсем другие исполнители – скоростные. В настоящее время таких как условный Мудрик со скоростью нет. Преимущественно технические футболисты, которые работают с мячом.
– А как насчет настроения игроков?
– Было заметно, что с этим проблем нет, климат изменился. Футболисты выглядели более раскованно, чем при Патрике.
– К какому футболу будет стремиться Срна?
– Допускаю, что он сторонник футбола плана Де Дзерби – контроль, длительный розыгрыш для высвобождения зон и выход через них в атаку”, – сказал Матвеев.
Следующий матч "Шахтер" проведет 25 октября. Дарио Срна дебютирует в Лиге чемпионов в выездном поединке против "Барселоны".
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