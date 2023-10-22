  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Ворскла — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

После международной паузы УПЛ возвращается на наши голубые экраны. В матче 11-го тура одно из открытий сезона - "Полесье" приезжает в гости к "Ворскле".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Обе команды сейчас на ходу – "Полесье" в целом выдает отличный сезон, а "Ворскла" после неудачного старта сезона набрала ход и не проигрывает уже три игры подряд.

Так что, будет интересно и непросто для обоих соперников.

Поединок "Ворскла" — "Полесье" состоится в воскресенье, 22 октября с, на стадионе "Ворскла" имени Бутовского в Полтаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча "Ворскла" – "Полесье"

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Ворскла - Полесье
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Текстовый онлайн матча УПЛ Ворскла - Полесье
yellow-arrow
Динамо - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) телетрансляции Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде