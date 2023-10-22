Ворскла — Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После международной паузы УПЛ возвращается на наши голубые экраны. В матче 11-го тура одно из открытий сезона - "Полесье" приезжает в гости к "Ворскле".

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Обе команды сейчас на ходу – "Полесье" в целом выдает отличный сезон, а "Ворскла" после неудачного старта сезона набрала ход и не проигрывает уже три игры подряд.

Так что, будет интересно и непросто для обоих соперников.

Поединок "Ворскла" — "Полесье" состоится в воскресенье, 22 октября с, на стадионе "Ворскла" имени Бутовского в Полтаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Sweet TV, Киевстар ТВ. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча "Ворскла" – "Полесье"

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Полесье Смотреть трансляцию