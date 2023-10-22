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Шапаренко сыграл за Динамо впервые с августа. Николай вышел на замену в матче против Днепра-1

Премьер-лига
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Шапаренко сыграл впервые после травмы

Шапаренко сыграл за Динамо впервые с августа. Николай вышел на замену в матче против Днепра-1

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Хавбек "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко вышел на замену на 66 минуте вместо Андриевского в матче 11 тура УПЛ против "Днепра-1", который киевляне проиграли 1:0.

Шапаренко восстановился после повреждения сухожилия двуглавой мышцы бедра и сыграл впервые за два месяца. Последний раз полузащитник выходил на поле в УПЛ в матче против "Черноморца" 20 августа.

В целом же последним матчем Шапаренко до этого был поединок Лиги конференций против "Бешикташа" 31-го августа, где футболист сыграл 76 минут.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко СК Днепр-1
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