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Шапаренко сыграл за Динамо впервые с августа. Николай вышел на замену в матче против Днепра-1
Шапаренко сыграл впервые после травмы
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко вышел на замену на 66 минуте вместо Андриевского в матче 11 тура УПЛ против "Днепра-1", который киевляне проиграли 1:0.
Шапаренко восстановился после повреждения сухожилия двуглавой мышцы бедра и сыграл впервые за два месяца. Последний раз полузащитник выходил на поле в УПЛ в матче против "Черноморца" 20 августа.
В целом же последним матчем Шапаренко до этого был поединок Лиги конференций против "Бешикташа" 31-го августа, где футболист сыграл 76 минут.
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