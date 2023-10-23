Будковский сломал плюсневую кость в матче с Минаем. Он забил Динамо, играя с переломом - Источник

Стала известна причина отсутствия форварда "Полесья" Филиппа Будковского в заявке на матч 11-го тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0).

По информации "ТаТоТаке", у 31-летнего украинца перелом первой плюсневой кости.

Эту травму футболист получил еще в матче 8-го тура УПЛ с "Минаем" (2:1), то есть с "Колосом" (0:0) и "Динамо" (3:2) он играл с переломом. В игре с киевлянами он даже забил гол.

Восстановление футболиста продлится еще полторы-две недели.