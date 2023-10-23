  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будковский сломал плюсневую кость в матче с Минаем. Он забил Динамо, играя с переломом - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будковский сломал плюсневую кость в матче с Минаем. Он забил Динамо, играя с переломом - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Восстановление футболиста продлится еще полторы-две недели

Будковский сломал плюсневую кость в матче с Минаем. Он забил Динамо, играя с переломом - Источник

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Стала известна причина отсутствия форварда "Полесья" Филиппа Будковского в заявке на матч 11-го тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0).

По информации "ТаТоТаке", у 31-летнего украинца перелом первой плюсневой кости.

Эту травму футболист получил еще в матче 8-го тура УПЛ с "Минаем" (2:1), то есть с "Колосом" (0:0) и "Динамо" (3:2) он играл с переломом. В игре с киевлянами он даже забил гол.

Восстановление футболиста продлится еще полторы-две недели.

Читайте также Филипп Будковский: В матче с Динамо мы играли как одна большая стая
По теме
yellow-arrow
Андрею Ярмоленко – 34 года: внимательно ли вы следите за карьерой легенды Динамо? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
"Шахтер упрощает свой календарь". Журналист сообщил о еще одном переносе матча с участием Шахтера
yellow-arrow
"Из-за Шахтера в Лиге чемпионов". Черноморец официально подтвердил перенос матча 12-го тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филипп Будковский Полесье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде