Василий Кравец: Победили Динамо за счет самоотдачи и командной игры

Защитник "Днепра-1" Василий Кравец прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в 11-м туре УПЛ.

"Победили за счет самоотдачи и командной игры. Мы все отдавались на поле, хотя некоторые уже даже не могли. Пацаны в самой концовке - уже было видно. Но за счет самоотдачи и того, что нормально подошли к игре, уверенности в своих силах победили. Пацаны выложились на полную - чисто из-за этого победили.

"Динамо" тоже показало хорошую игру. Сама игра была очень хорошей, мне очень понравилось. Был хороший уровень игры.

Не знаю, как готовилось к игре "Динамо". Мы готовились полторы или две недели. Мы готовились по-своему, они - по-своему. Большую роль также сыграли тактические решения тренера. Что одного, что другого. Так случилось, что мы выиграли.

Мы живем от игры к игре, хотим побеждать в каждом матче. Наши мысли уже о следующем матче - с "Ворсклой". Не живем историей", - сказал Кравец.