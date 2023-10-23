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Василий Кравец: Победили Динамо за счет самоотдачи и командной игры
Защитник Днепра-1 прокомментировал победу над Динамо
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Днепра-1" Василий Кравец прокомментировал победу над "Динамо" (1:0) в 11-м туре УПЛ.
"Победили за счет самоотдачи и командной игры. Мы все отдавались на поле, хотя некоторые уже даже не могли. Пацаны в самой концовке - уже было видно. Но за счет самоотдачи и того, что нормально подошли к игре, уверенности в своих силах победили. Пацаны выложились на полную - чисто из-за этого победили.
"Динамо" тоже показало хорошую игру. Сама игра была очень хорошей, мне очень понравилось. Был хороший уровень игры.
Не знаю, как готовилось к игре "Динамо". Мы готовились полторы или две недели. Мы готовились по-своему, они - по-своему. Большую роль также сыграли тактические решения тренера. Что одного, что другого. Так случилось, что мы выиграли.
Мы живем от игры к игре, хотим побеждать в каждом матче. Наши мысли уже о следующем матче - с "Ворсклой". Не живем историей", - сказал Кравец.
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