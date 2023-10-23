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Источник: Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена
Нидерландский вектор
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Шахтер" после увольнения Патрика ван Леувена снова может возглавить специалист из Нидерландов. Об этом сказал журналист Владимир Зверов в своей авторской программе "Зверов Про Футбол".
Как отмечает источник, донецкий клуб рассматривает вариант сотрудничества с одним из нидерландских специалистов, имя которого не разглашается.
Отметим, что "Шахтер" с приставкой "и.о." сейчас возглавляет Дарио Срна. И он сам, и клуб отмечали, что продолжаются поиски постоянного тренера.
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"Шахтер" уволил Патрика ван Леувена во время паузы ФИФА. В общей сложности у руля команды нидерландец провел двенадцать официальных матчей.
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