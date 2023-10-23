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Источник: Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена

Премьер-лига
(1 голосов)

Нидерландский вектор

Источник: Шахтер может возглавить земляк Патрика ван Леувена

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" после увольнения Патрика ван Леувена снова может возглавить специалист из Нидерландов. Об этом сказал журналист Владимир Зверов в своей авторской программе "Зверов Про Футбол".

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Как отмечает источник, донецкий клуб рассматривает вариант сотрудничества с одним из нидерландских специалистов, имя которого не разглашается.

Отметим, что "Шахтер" с приставкой "и.о." сейчас возглавляет Дарио Срна. И он сам, и клуб отмечали, что продолжаются поиски постоянного тренера.

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"Шахтер" уволил Патрика ван Леувена во время паузы ФИФА. В общей сложности у руля команды нидерландец провел двенадцать официальных матчей.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
23.10.2023 в 15:26
почему не хотите взять Ротаня --его скоро попрут с Александрии--у него атакующий футбол правда он не тренер а физрук
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0
-1
aleks68
23.10.2023 в 15:52
уймись убогий и полечи свою ......голову
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0
0
Cassid (Kiev)
23.10.2023 в 14:58
Как показал недавний пример, национальность - не признак класса.Так что или Слот, или пусть Срна остаётся
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