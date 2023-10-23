Молодежь Руха, реактивный Лучкевич, и снова Дибанго. Символическая сборная 11-го тура УПЛ

Одиннадцатый тур получился на удивление бескомпромиссным — четыре крупные победы и ни одной ничьей. Из общей голевой феерии выделяются лишь две минимальные победы "Колоса" над "Александрией" и "Днепра-1" над "Динамо". В других матчах было забито три мяча и больше.

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Кирилл Фесюн ("Колос")

Голкипер ковалевцев ловил все, что мог. Благодаря его молниеносной реакции и надежности 6 ударов в створ ворот от "Александрии" превратились в ничто. Похоже, что "Колос" имеет достойную замену незаменимому Волынцу.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Трудно выделить кого-то из левых защитников, кто справился со своей задачей в 11-м туре лучше, чем камерунец Дибанго. Он в очередной раз показал стабильную игру и тотальное закрытие своего фланга. Кроме кучи черновой работы, Иван также участвовал в острых атаках криворожан. Место в сборной тура за трудолюбие!

Центральный защитник: Эдуард Сарапий ("Днепр-1")

На нем держалось все звено обороны "спортклубовцев". В паре со Сватком он нивелировал усилия киевского "Динамо" по продвижению к воротам Волынца. Сам Эдуард был максимально вовлеченным в единоборства и по количественным показателям в этом плане является однозначно лучшим центрбеком тура.

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий ("Шахтер")

Несмотря на кучу вопросов к защите "горняков" в матче с ЛНЗ, все же отметим старания опытного Ракицкого. Почему? На то есть три причины — он практически не допускал ошибок, удачно играл в пас и неоднократно прерывал прострелы и передачи игроков черкасского клуба. Поэтому удачный результат в первом матче для Дарио Срны — однозначная заслуга 44-го номера "Шахтера".

Правый защитник: Валерий Лучкевич ("Колос")

Еще один качественный фулбек, однако уже на правом фланге. Валерию удалось забить победный мяч в выездном поединке против своей бывшей команды, когда игрокам "Александрии" показалось, что они отбились после подачи углового. Особенно его работа имела значение после удаления Попова, из-за чего удалось удержать победный счет.

Центральный полузащитник: Евгений Пастух ("Рух")

Игрок команды U-19 только в этом сезоне начал приобщаться к играм в основе. И 19-летний хавбек отблагодарил Виталия Пономарева за доверие: его дубль окончательно снял вопрос о победителе поединка против "Вереса". В первом случае он замкнул подачу со стандарта, а во втором — разогнал и самостоятельно завершил контратаку. Надеемся, что Евгений останется и в дальнейшем в основе после такого мощного перформанса.

Центральный полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Матч против ЛНЗ однозначно был матчем Артема Бондаренко. Именно он был основным поставщиком креатива для "горняков": развивал атаки, не боялся пропускать мячи на ход партнерам (как это было с голом Сикана), да и сам создавал угрозы для ворот Пенькова. Заслуженное место в сборной тура.

Центральный полузащитник: Максим Задерака ("Кривбасс")

Лучший игрок сентября в УПЛ решил сделать заявку на получение такого же звания и в октябре. Уже на 3-й минуте он переправил мяч в ворота "Металлиста 1925" с передачи Татаркова. Затем он поучаствовал во втором мяче, отдав предголевой пас, а затем оформил дубль. Это сделало выезд в Киевскую область крайне удачным для подопечных Юрия Вернидуба.

Форвард: Кевин Келси ("Шахтер")

А теперь начинаем говорить о джокерах 11-го тура, и Келси — один из них. Венесуэльский форвард вышел лишь на 15 минут, но этого было достаточно, чтобы расшевелить игру и забить два мяча. Именно это и сделало шаткое преимущество "Шахтера" в матче с ЛНЗ значительно увереннее и принесло Дарио Срне первую победу на тренерском мостике "горняков".

Форвард: Эдуардо Герреро ("Заря")

После неудачного старта Эдуардо Герреро напомнил болельщикам, чем покорил УПЛ в прошлом сезоне. Острота, продуктивность, результативность — именно эти качества панамца помогли "Заре" оформить победу над "Оболонью". Именно он забил дебютный гол с передачи Мичина, сравнял счет до перерыва после двух забитых киевлянами мячей, да еще и заработал пенальти для Антюха. Пожалуй, лучший матч в карьере Герреро.

Форвард: Андрей Штогрин ("Черноморец")

Этот нападающий стал серьезным козырем Романа Григорчука. Штогрин забил элегантный гол на старте поединка против "Миная", классно переправил мяч в ворота Бандуры после паса Бадибанга, а затем отдал сумасшедший ассист на Кузыка. При этом Андрей постоянно обострял и создавал много моментов для своей команды. Это одно из сильнейших выступлений форварда "Черноморца" в текущем сезоне.

Главный тренер: Юрий Максимов ("Днепр-1")

Его приход в клуб из Днепра однозначно стал глотком свежего воздуха. Рисунок игры оживился и стал разнообразнее, что и привело к минимальной победе над "Динамо" и полному тактическому поражению Мирчи Луческу. Этого достаточно, чтобы назвать Максимова тренером тура.

Запасные: Варакута ("Черноморец"), Бурда ("Колос"), Кушниренко ("Полесье"), Кравченко ("Полесье"), Батагов ("Заря"), Мичин ("Заря"), Макуана ("Полесье"), Ариелсон ("Полесье"), Зубков ("Шахтер"), Невертон ("Шахтер"), Теслюк ("Рух")