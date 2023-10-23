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Селезнев посетил матч с Динамо - пообщался с Ярмоленко и Луческу. ФОТО
instagram.com/e_seleznev
"Днепр-1" в центральном матче 11-го тура чемпионата УПЛ
На матче побывал и Евгений Селезнев, который якобы сейчас работает спортивным директором "Днепра-1". Евгений встретился со своим экс-партнером по сборной Андреем Ярмоленко и своим бывшим наставником Мирчей Луческу.
"Вчера мы обыграли очень сильную команду, которую я уважаю, и с которой я не раз пересекался на футбольном поле, где мы враги, а вне его друзья", – написал Селезнев в Инстаграме.
Напомним, что после 11-го тура "Днепр-1" занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками, за ним сразу разместилось "Динамо" с 15 очками и одной игрой в запасе.
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