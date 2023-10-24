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Президент Миная: Из нас цинично сделали клоунов. Так стоит ли инвестировать в футбол?

Премьер-лига
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(1 голосов)

Закарпатский клуб очень недоволен деятельностью судейского Комитета УАФ и не только

Президент Миная: Из нас цинично сделали клоунов. Так стоит ли инвестировать в футбол?

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал скандальный эпизод в матче "Черноморец" - "Минай" (3:0), во время которого получил травму Андрей Булеза. А еще прошёлся по руководству судейского корпуса УАФ.

Содержание

– Как чувствует себя Андрей Булеза? Видеокадр с его травмой выглядел очень жутко.

– Если нам жутко смотреть на это, представьте, что пережил юный футболист. Андрей в отчаянии, постоянно чувствует боль. Врачи до сих пор устанавливают диагноз. Но уже ясно, что там все сложно. И мы на продолжительный срок потеряли основного игрока.

НОВОХОТНИЙ ПОКАЗАЛ СВОЮ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ

- То есть, вы убеждены, что Васильев все же намеренно фолил в том эпизоде?

- Не думаю, что намеренно, но очевидно, что нарушил правила. Я не эксперт в судействе, но собрав большое количество мнений специалистов, сделал однозначный вывод – фол и карточка Васильеву (какая карта – здесь мнения разошлись). Мои знакомые, арбитры с опытом и действующие судьи, объясняют: Васильев сыграл в мяч и дальше ударил по ноге Булезы. Если бы он выбил мяч, то решение Новохатнего было бы правильным. Но мяч то остался перед нашим игроком, и если бы не фол, то Андрей мог бы продолжить атаку и забить. Плюс есть фактор следствия этого неосторожного фола Васильева. В таких случаях рефери сразу учитывает при вынесении приговора, что дальше случилось с пострадавшим. Если что-то серьезное, то соответственно и наказание виновнику столь же серьезно.

Вспомните памятный момент двухлетней давности, когда вратарь "Зари" Василь шел на перехват, выбил чисто мяч, но приземлился на форварда "Олимпика" и сломал ему ногу. Тогда судья Балакин так же сначала не поставил даже фол, но взглянул ВАР, увидел перелом и удалил голкипера. А вот в нашем случае Новохатний показал свою некомпетентность.

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ОЧЕНЬ НИЗКО – ВРАТЬ НА ТАКОМ УРОВНЕ, СЕНЬОР ЛУЧИ

- Вы так корректно пытаетесь высказываться… Вспоминается тот же президент "Олимпика" Гельзин, который гораздо более радикально действовал, когда судьи ошибались в пользу соперников его команды…

– В экспрессивных действиях нет смысла! Хотя арбитраж после каждого тура подталкивает нас к радикальным действиям! Такого количества результативных ошибок я не припомню в истории наших чемпионатов. И "Минай" страдает больше всего. Досаднее всего, что клубы УПЛ не имеют никакого рычага влияния на то, чтобы получить качественное судейство. Например, нам до сих пор не понятно, как наказывают арбитров за грубые ошибки.

- Так ведь была недавно встреча представителей клубов с руководителями судейского корпуса. Почему вы прямо не спросили об этом Лучи или Риццоли?

– Мы как раз спрашивали об этом. Говорили о конкретном случае, когда в шестом туре арбитр Бондаренко грубо ошибся, это признал Комитет и якобы наказал его. Лучи стал утверждать, что на месяц забанил арбитра и сказал, что для судьи работа видеоассистентом рефери – это наказание! Потому что главным в поле он получает гонорар 39 тысяч гривен, а ВАР – 6 тысяч. Что имеем по факту: Лучи цинично нас сделал клоунами. Всех собравшихся на встрече.

Во-первых, Бондаренко действительно не судил месяц, но за это время в сентябре состоялось только два тура, на которых он работал ВАР, а дальше снова был главным в поле на матче "Кривбасс" - "Рух". Ну и во-вторых, мы подняли документы, посмотрели сумму, которую клуб оплачивает конкретно за услуги персонала фургона ВАР, и обнаружили цифру 55 тысяч гривен. То есть, если даже пять человек получают по 6 тысяч, никак не получается в сумме 55. Очевидно, что видеоассистент получает достойный гонорар. Никому не лезем в карман, но это очень низко – врать на таком уровне, сеньор Лучи.

- Что дальше? Что вы имеете в виду, когда говорите о радикальных действиях?

Президент Миная: Из нас цинично сделали клоунов. Так стоит ли инвестировать в футбол? - изображение 2

– С каждым туром после очередного "перформанса" судей возникает вопрос: кому нужен такой футбол? Болельщикам – нет, футболистам, которых "убивают" на поле, – нет, владельцам клубов – нет. Так стоит ли в него инвестировать? Надеемся, президенты клубов на коллективных встречах найдут какое-нибудь решение этих проблем. Иначе наш футбол продолжит катиться в пропасть.

Фото - UA-Футбол

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В статье: Лучано Лучи ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (6)
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ukatan (Харьковская обл.)
24.10.2023 в 12:25
Набрали "мусор" в команду, играющий за тарелку супа, а кого-то надо обвинить. Ну конечно судьи виноваты! Что, по три ваших гола в каждом матче не засчитывают? Или по три пенальти в ворота соперников не дают?
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+1
-1
Romerik (YNWA)
24.10.2023 в 11:19
Ви і є клоуни, ще й до того всього пропагандисти. Які мали 2 рази по регламенту за останні 3 роки вилітати в 1 лігу. І тепер це остаточно. Ваш недоклуб нікому не потрібен і ніхто не всплакне, коли від пропаде
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+5
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
24.10.2023 в 09:48
Недавно Кополовець розказував як вони з Минаєм виходили в прем'єр лігу, як чемоданами возили гроші куди треба, бо інакше ніхто не підвищиться в класі. Що посієш те пожнеш?
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+4
-1
Лекарь (село Дарниця)
23.10.2023 в 21:41
Погано, це заробляти контрабандою, та відмивати кошти через футбол, вдягнувши футболку з тризубом
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+5
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
23.10.2023 в 20:37
Варто інвестувати в правоохоронну систему. Щоб деякі виродки-корупціонери не інтерв'ю давали, а срок мотали.
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+5
-1
alex.belogubko (одесса)
23.10.2023 в 19:50
Когда о плохом судействе говорили Вернидуб-Григорчук --Мирча и другие ВЫ молчали а теперь заговорили --делайте выводы все тренера команд --вместе чего то добьётесь штрафовать -переводить в 1-2 лиги-лишать лицензии и т-д--может тогда будет порядок
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0
-4

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