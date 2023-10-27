Президент Вереса: Многие команды после начала сезона уже сменили тренеров, а мы еще держимся

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал об обстановке, которая царит в команде ив клубе.

– Со стороны кажется, что в "Вересе" царит нездоровая атмосфера: ходят слухи о новом тренере, хотя Лавриненко на контракте.

– В любой команде, идущей внизу турнирной таблицы, будут такие слухи. Многие команды УПЛ после начала сезона уже сменили тренеров, а мы еще держимся. По моему убеждению, работу тренера нужно мерить отрезками и давать шансы. Нельзя на эмоциях принимать решение.

– Какой отрезок есть у Лавриненко – до зимы?

– А чего до зимы, а не до конца сезона? Давайте будем двигаться шаг за шагом.

– В прессе была информация, что матч с "Минаем" будет решающим для Лавриненко и нужно только побеждать. Такое решение принял наблюдательный совет "Вереса". В качестве альтернативы рассматривался Шевчук, но он отказался. Это правда?

– Я не знаю, откуда у вас такая информация, ведь наблюдательный совет был закрытым. Я бы не доверял таким инсайдам. Шевчука мы точно не рассматривали. Он сам вам рассказал , что в данный момент не хочет быть тренером.

– Возвращаясь к нашему вопросу: матч с "Минаем" будет решающим для Лавриненко?

– Ближайший матч решающий для "Вереса" во многих аспектах, как и для "Миная". Это матч с прямым конкурентом за выживание, потому ничья не будет устраивать ни одну из команд. Может, у вас есть инсайдерская информация по "Минаю", будет ли эта игра решающей для Шарана? Такие инсайды может у себя дома кто-нибудь клепать. Даю вам конкретный ответ: наблюдательный совет не рассматривал следующие варианты.