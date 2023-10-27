Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: Многие команды после начала сезона уже сменили тренеров, а мы еще держимся
Лавриненко пока остается главным тренером
nkveres.com
Президент "
– Со стороны кажется, что в "Вересе" царит нездоровая атмосфера: ходят слухи о новом тренере, хотя Лавриненко на контракте.
– В любой команде, идущей внизу турнирной таблицы, будут такие слухи. Многие команды УПЛ после начала сезона уже сменили тренеров, а мы еще держимся. По моему убеждению, работу тренера нужно мерить отрезками и давать шансы. Нельзя на эмоциях принимать решение.
– Какой отрезок есть у Лавриненко – до зимы?
– А чего до зимы, а не до конца сезона? Давайте будем двигаться шаг за шагом.
– В прессе была информация, что матч с "Минаем" будет решающим для Лавриненко и нужно только побеждать. Такое решение принял наблюдательный совет "Вереса". В качестве альтернативы рассматривался Шевчук, но он отказался. Это правда?
– Я не знаю, откуда у вас такая информация, ведь наблюдательный совет был закрытым. Я бы не доверял таким инсайдам. Шевчука мы точно не рассматривали. Он сам вам рассказал , что в данный момент не хочет быть тренером.
– Возвращаясь к нашему вопросу: матч с "Минаем" будет решающим для Лавриненко?
– Ближайший матч решающий для "Вереса" во многих аспектах, как и для "Миная". Это матч с прямым конкурентом за выживание, потому ничья не будет устраивать ни одну из команд. Может, у вас есть инсайдерская информация по "Минаю", будет ли эта игра решающей для Шарана? Такие инсайды может у себя дома кто-нибудь клепать. Даю вам конкретный ответ: наблюдательный совет не рассматривал следующие варианты.
Популярное сейчас
- Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Шахтер завтра объявит о назначении Марино Пушича главным тренером, - Романо
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО