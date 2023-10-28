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"Будем отталкиваться от нашей игры": Ожидания тренера и игрока Полесья перед матчем с Зарей
Комментарии Сергея Пинчука и Артема Козака
Фото: ФК Полісся
Сегодня состоится матч 12 тура УПЛ "Полесье" - "Заря" Тренер "Полесья" Сергей Пинчук рассказал, что ожидает от соперников:
С новым тренером, "Заря" набирает обороты и показывает достаточно хорошую игру. Поэтому я считаю, что турнирное положение - не показатель. Это команда, которая пытается навязать игру первым номером, которая хорошо играет в переходных фазах игры и также неплохо действуют на стандартах. В целом они имеют достаточно хороших исполнителей, Арсений Батагов, если говорить о линии обороны, если брать переднюю линию в атаке, то это - Гереро есть хорошие игроки, которые могут решить эпизод. Прежде всего мы будем отталкиваться от нашей игры. А как, мы будем играть - это уже покажет сама игра.
Полузащитник "Полесья" Артем Козак также высказался относительно игры с "Зарей";
На турнирное положение наше и "Зари" не стоит смотреть, потому что команда играет в очень привлекательный атакующий футбол. Они много играют вперед, у них много скоростных и способных игроков. Возможно, на них повлияли переезды и участие в еврокубках. Тем более, что мы знаем, что команда потеряла многих своих лидеров. Сейчас идут перестройки, но по составу, по подбору игроков - это добротная украинская команда, которая претендует на самые высокие места.
Напомним, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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