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Шепелев выйдет в старте Динамо на матч против Колоса, Роман Саленко начнет игру с запаса

Премьер-лига
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Никита Бурда сыграет против своей родной команды

Шепелев выйдет в старте Динамо на матч против Колоса, Роман Саленко начнет игру с запаса

Фото: ФК Динамо Киев

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В рамках 12 тура УПЛ "Колос" примет в Ковалевке киевское "Динамо". Стали известны стартовые составы на этот поединок.

"Колос": Фесюн - Емец, Бурда, Черноморец, Бондаренко, Лучкевич, Милько, Демченко, Сантос, Салабай, Ильин

Запасные хозяев: Мысак, Горох, Гончаренко, Кукошь, Золотов, Богданов, Болбат, Тотовицкий, Великан, Мякушко, Безбородько

"Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Шепелев, Буяльский, Волошин, Караваев, Ванат

Запасные гостей: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Биловар, Сырота, Малыш, Рамадани, Шапаренко, Михавко, Саленко, Царенко, Бенито

Отметим, что в основной состав "Динамо" вернулся Александр Караваев, который пропускал предыдущий матч из-за дисквалификации. Также впервые в заявку киевлян попал Роман Саленко – сын бывшего нападающего "бело-синих" Олега Саленко.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Никита Бурда Колос (Ковалевка) Владимир Шепелев
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