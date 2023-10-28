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Шепелев выйдет в старте Динамо на матч против Колоса, Роман Саленко начнет игру с запаса
Никита Бурда сыграет против своей родной команды
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках 12 тура УПЛ "Колос" примет в Ковалевке киевское "Динамо". Стали известны стартовые составы на этот поединок.
"Колос": Фесюн - Емец, Бурда, Черноморец, Бондаренко, Лучкевич, Милько, Демченко, Сантос, Салабай, Ильин
Запасные хозяев: Мысак, Горох, Гончаренко, Кукошь, Золотов, Богданов, Болбат, Тотовицкий, Великан, Мякушко, Безбородько
"Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Шепелев, Буяльский, Волошин, Караваев, Ванат
Запасные гостей: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Биловар, Сырота, Малыш, Рамадани, Шапаренко, Михавко, Саленко, Царенко, Бенито
Отметим, что в основной состав "Динамо" вернулся Александр Караваев, который пропускал предыдущий матч из-за дисквалификации. Также впервые в заявку киевлян попал Роман Саленко – сын бывшего нападающего "бело-синих" Олега Саленко.
Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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