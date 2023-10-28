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Тренер Полесья: Мы не смотрим в таблицу, но на настроение команды такие победы влияют

Премьер-лига
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Владимир Кныш о матче с "Зарей"

Тренер Полесья: Мы не смотрим в таблицу, но на настроение команды такие победы влияют

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Ассистент главного тренера "Полесья" Владимир Кныш прокомментировал победу над луганской "Зарей" в рамках 12-го тура УПЛ.

"В каждой игре есть моменты, которые получаются хорошо. Что-то не позволяет сделать соперник. Сегодня что-то лучше получалось в первом тайме, но были и хорошие моменты во втором. Были, конечно, и проблемы, которые мы увидели. После игры мы еще раз детально разложим по полочкам, будем работать дальше и исправлять то, что не получилось.

Тройная замена в перерыве была вызвана различными причинами, потому что, например, для Лукаса Тейлора - это первая игра в старте и мы поняли, что во втором тайме ему будет труднее, Шаповал в хороших кондициях, но имеет мало игровой практики, поэтому ему может быть трудно. Поэтому вышли те, кто имел немного больше игр и сейчас в тонусе. "Заря" тоже хорошо играет на мяче, поэтому нам тоже нужно было усиливаться. Скажу, что у ребят неплохо получилось.

Мы не смотрим в таблицу, но я скажу, что на настроение команды такие победы влияют. Впереди важные игры, но для нас каждая следующая игра - самая главная. Вот, например, сегодня - была самая главная игра. Теперь самая главная - следующая. Так настраиваться легче и правильнее, потому что дурак мыслью богатеет, а надо идти шаг за шагом", - рассказал Кныш.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Кныш Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК "Полесье"

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