Новые законодатели мод? ФОТОрепортаж с матча Заря – Полесье 0:1

"Заря" в последние годы стабильно находилась среди лидеров и фаворитов чемпионата Украины. Команда стабильно представляет страну в еврокубках. Но в этом году, похоже, в УПЛ дуют новые ветра. "Кривбасс", "Черноморец", вот и "Полесье" ворвалось. Житомиряне уже побеждали "Динамо", и вот сейчас победили "Зарю".

Как это было – видела своими глазами фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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