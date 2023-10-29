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Новые законодатели мод? ФОТОрепортаж с матча Заря – Полесье 0:1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Житомирская команда бьет одного из фаворитов чемпионата

Новые законодатели мод? ФОТОрепортаж с матча Заря – Полесье 0:1

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" в последние годы стабильно находилась среди лидеров и фаворитов чемпионата Украины. Команда стабильно представляет страну в еврокубках. Но в этом году, похоже, в УПЛ дуют новые ветра. "Кривбасс", "Черноморец", вот и "Полесье" ворвалось. Житомиряне уже побеждали "Динамо", и вот сейчас победили "Зарю".

Как это было – видела своими глазами фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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В статье: Заря (Луганск) фото Полесье (Житомир)
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Комментарии (2)
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superfizik (Україна, Житомир)
29.10.2023 в 13:13
За "краще грати" очки не нараховуються
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дедушка (Сумы)
29.10.2023 в 11:37
надо признать,что Заря играла лучше,будь у них реализация получше,Полесье не отскочила б.Заря в этом чемпионате далеко не фаворит.
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