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Новые законодатели мод? ФОТОрепортаж с матча Заря – Полесье 0:1
Житомирская команда бьет одного из фаворитов чемпионата
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Заря" в последние годы стабильно находилась среди лидеров и фаворитов чемпионата Украины. Команда стабильно представляет страну в еврокубках. Но в этом году, похоже, в УПЛ дуют новые ветра. "Кривбасс", "Черноморец", вот и "Полесье" ворвалось. Житомиряне уже побеждали "Динамо", и вот сейчас победили "Зарю".
Как это было – видела своими глазами фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
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Комментарии (2)
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superfizik (Україна, Житомир)
29.10.2023 в 13:13
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дедушка (Сумы)
29.10.2023 в 11:37
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