Вице-президент Вереса о матче с Минаем: Не может такой арбитр судить УПЛ

Вице-президент "Вереса" Вячеслав Шевчук прокомментировал нулевую ничью ровенской команды с "Минаем" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Сегодня была мужская боевая игра. Главный тренер "Миная" - очень опытный, который в первом же тайме сделал замены. Увидел, что проигрывают центр поля и заменами изменил игру. Это был переломный момент, и "Верес" потерял преимущество.

Хочу выразить комплименты обеим командам за то, что бились до конца, был равный футбол. Однако снова вмешался арбитр, который в конце дал красную карточку, которую не нужно было давать.

Поэтому, я даже понимаю Олега Собуцкого, когда его дисквалифицировали за момент с этим арбитром. Не может такой арбитр судить УПЛ. Нам нужно делать большие изменения", - рассказал Шевчук.