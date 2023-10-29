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Вице-президент Вереса о матче с Минаем: Не может такой арбитр судить УПЛ
Вячеслав Шевчук о матче с командой Шарана
Фото: УПЛ ТБ
Вице-президент "Вереса" Вячеслав Шевчук прокомментировал
"Сегодня была мужская боевая игра. Главный тренер "Миная" - очень опытный, который в первом же тайме сделал замены. Увидел, что проигрывают центр поля и заменами изменил игру. Это был переломный момент, и "Верес" потерял преимущество.
Хочу выразить комплименты обеим командам за то, что бились до конца, был равный футбол. Однако снова вмешался арбитр, который в конце дал красную карточку, которую не нужно было давать.
Поэтому, я даже понимаю Олега Собуцкого, когда его дисквалифицировали за момент с этим арбитром. Не может такой арбитр судить УПЛ. Нам нужно делать большие изменения", - рассказал Шевчук.
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