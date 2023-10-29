Скрипник: В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с харьковским "Металлистом 1925" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Показали реакцию на пропущенные голы. Хотели выиграть. Было тяжело играть 3 игру за неделю, но матч был боевым. Такой календарь. Если мы хотим играть в еврокубках, то надо привыкать к такому режиму. Мы играли, хотели выиграть.

Относительно первого гола, то мяч пошел вверх, проиграли подборы. Во время каждого гола можно играть лучше.

В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали. Но мы пытались одержать победу", - рассказал Скрипник.