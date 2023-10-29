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Скрипник: В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали
Наставник полтавской команды о ничьей с "Металлистом 1925"
vorskla.com.ua
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
"Показали реакцию на пропущенные голы. Хотели выиграть. Было тяжело играть 3 игру за неделю, но матч был боевым. Такой календарь. Если мы хотим играть в еврокубках, то надо привыкать к такому режиму. Мы играли, хотели выиграть.
Относительно первого гола, то мяч пошел вверх, проиграли подборы. Во время каждого гола можно играть лучше.
В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали. Но мы пытались одержать победу", - рассказал Скрипник.
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