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Скрипник: В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали

Премьер-лига
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Наставник полтавской команды о ничьей с "Металлистом 1925"

Скрипник: В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали

vorskla.com.ua

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с харьковским "Металлистом 1925" в рамках 12-го тура УПЛ.

"Показали реакцию на пропущенные голы. Хотели выиграть. Было тяжело играть 3 игру за неделю, но матч был боевым. Такой календарь. Если мы хотим играть в еврокубках, то надо привыкать к такому режиму. Мы играли, хотели выиграть.

Относительно первого гола, то мяч пошел вверх, проиграли подборы. Во время каждого гола можно играть лучше.

В перерыве просил ребят показать характер. Понимал, что все устали. Но мы пытались одержать победу", - рассказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ ТБ

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