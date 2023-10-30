Игрок Руха после 0:0 с Александрией: Не удалось реализовать свои моменты

Защитник "Руха" Виталий Роман дал комментарий после ничьей с "Александрией" (0:0) в 12-м туре УПЛ.

"Игра была достаточно тяжелой. Напряжение чувствовалось до последней минуты. "Рух" и "Александрия" имели хорошие моменты, чтобы забить, но игра закончилась вничью - это закономерный результат.

Не удалось реализовать свои моменты. Также не хватало не хватило концентрации в защите, ведь мы позволили сопернику создать много возможностей вблизи наших ворот.

"Александрия" - сильная команда с хорошим тренером. Непросто играть против них и этот матч является доказательством этого", - приводит слова футболиста официальный сайт "желто-черных".