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Игрок Руха после 0:0 с Александрией: Не удалось реализовать свои моменты
Команды поделили очки
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Виталий Роман дал комментарий после ничьей с "Александрией" (0:0) в 12-м туре УПЛ.
"Игра была достаточно тяжелой. Напряжение чувствовалось до последней минуты. "Рух" и "Александрия" имели хорошие моменты, чтобы забить, но игра закончилась вничью - это закономерный результат.
Не удалось реализовать свои моменты. Также не хватало не хватило концентрации в защите, ведь мы позволили сопернику создать много возможностей вблизи наших ворот.
"Александрия" - сильная команда с хорошим тренером. Непросто играть против них и этот матч является доказательством этого", - приводит слова футболиста официальный сайт "желто-черных".
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