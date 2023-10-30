  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Руха после 0:0 с Александрией: Не удалось реализовать свои моменты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Руха после 0:0 с Александрией: Не удалось реализовать свои моменты

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды поделили очки

Игрок Руха после 0:0 с Александрией: Не удалось реализовать свои моменты

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Роман дал комментарий после ничьей с "Александрией" (0:0) в 12-м туре УПЛ.

"Игра была достаточно тяжелой. Напряжение чувствовалось до последней минуты. "Рух" и "Александрия" имели хорошие моменты, чтобы забить, но игра закончилась вничью - это закономерный результат.

Не удалось реализовать свои моменты. Также не хватало не хватило концентрации в защите, ведь мы позволили сопернику создать много возможностей вблизи наших ворот.

"Александрия" - сильная команда с хорошим тренером. Непросто играть против них и этот матч является доказательством этого", - приводит слова футболиста официальный сайт "желто-черных".

Читайте такжеПо конспектам Шарана и Гуры. Рух - Александрия 0:0
По теме
yellow-arrow
Дебелко: Надеюсь, Вернидуб доволен моей игрой
yellow-arrow
Хавбек Вереса: Минай я на поле вообще не увидел
yellow-arrow
Дулуб: Результат положительный. Но сейчас есть опустошение внутри после игры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Виталий Роман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде