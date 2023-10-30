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Голкипер Миная: Надеюсь, что следующая игра будет победной

Премьер-лига
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Закарпатцы идут на последнем месте в УПЛ

Голкипер Миная: Надеюсь, что следующая игра будет победной

Фото: ФК Минай

Новина українською

Вратарь "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат встречи с "Вересом" (0:0) в рамках 12-го тура УПЛ.

"Глядя на то, сколько хороших моментов имел "Верес", думаю, что можно этот результат занести в актив. Задача, в первую очередь, была выиграть. Но по ходу игры мы понимали, что главное - не пропустить.

Как справляемся с давлением? Это секрет. Но ждем побед. Вдохновенно работаем, стараемся. Надеюсь, что следующая игра будет победной", - сказал Бандура.

После 12-ти сыгранных матчей "Минай" с 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре закарпатцы встретятся с "Ворсклой".

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В статье: Александр Бандура Верес (Ровно) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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