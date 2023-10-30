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Голкипер Миная: Надеюсь, что следующая игра будет победной
Закарпатцы идут на последнем месте в УПЛ
Фото: ФК Минай
Вратарь "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат встречи с "Вересом" (0:0) в рамках 12-го тура УПЛ.
"Глядя на то, сколько хороших моментов имел "Верес", думаю, что можно этот результат занести в актив. Задача, в первую очередь, была выиграть. Но по ходу игры мы понимали, что главное - не пропустить.
Как справляемся с давлением? Это секрет. Но ждем побед. Вдохновенно работаем, стараемся. Надеюсь, что следующая игра будет победной", - сказал Бандура.
После 12-ти сыгранных матчей "Минай" с 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре закарпатцы встретятся с "Ворсклой".
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