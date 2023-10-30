Доминация Кривбасса, прорыв ЛНЗ, неожиданный выбор голкипера. Символическая сборная 12-го тура УПЛ

Матч между "Черноморцем" и "Шахтером" был перенесен на более поздний срок (это уже стало традицией), но и без этой встречи тур выдался довольно интересным. Были как значимые результаты (например, победы "Кривбасса" и "ЛНЗ"), так и откровенные провалы (например, ничья "Колоса" и "Динамо", а также минимальное поражение "Зари" от "Полесья").

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Георгий Ермаков ("Александрия")

"Рух" почти весь матч висел на воротах соперника с разной интенсивностью, но Ермаков вытащил все, что летело в створ. Также он без ошибок играл на выходах один на один. Создавалось впечатление, что львовяне били во вратаря. Почти на 80 процентов заслуга "горожан" в ничейном результате — именно Георгия Ермакова.

Левый защитник: Виктор Корниенко ("Ворскла")

Да, фулбек полтавчан делал определенные ошибки в защите, однако компенсировал это результативностью в атаке. Виктор взял инициативу на себя на старте второго тайма, решился на удар с острого угла и забил первый гол в футболке "Ворсклы". Место в сборной тура за смелость!

Центральный защитник: Максим Ковалев ("ЛНЗ")

Черкащане забивают мало, да и сами мячи давались тяжело. Однако Максиму Ковалеву удалось прервать эту неудачную серию замыканием на дальней штанге с передачи Хобленко. К тому же центрбек надежно играл в защите, не позволив "Оболони" удачно действовать у владений Пенькова.

Центральный защитник: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

Он превратил защиту "Кривбасса" в настоящую стену, умело расставляя препятствия перед игроками атаки "Днепра-1" и подчищая за партнерами. Однажды он вынес мяч практически с ленточки, тем самым спасая команду от неприятностей. Итог: матч "на ноль" и место в нашем списке.

Правый защитник: Валерий Лучкевич ("Колос")

И снова фулбек ковалевцев попадает в нашу сборную тура. Кстати, снова благодаря голу, который на этот раз вернул паритет в домашнем матче против киевского "Динамо". Эффективный гол — попадание в сборную тура!

Центральный полузащитник: Вадим Милько ("Колос")

Хавбек умело держал центр поля, не позволяя динамовцам развивать атаки, а в нужный момент подключился к результативной атаке и отдал ассист на Лучкевича. Поэтому его вклад в важную ничью — неоценим.

Центральный полузащитник: Вив Соломон-Отабор ("Рух")

Английский легионер "руховцев" был одним из самых заметных полевых игроков. Он приложил все усилия, чтобы "Александрия" не смогла реализовать ни одного момента и потревожить Ледвия.

Левый вингер: Бени Макуана ("Полесье")

Автор единственного гола в выездном поединке против "Зари" был активным на своем фланге. Конголезец подключался к атакам и пытался еще больше расшатать ситуацию, несмотря на потуги от защитников "Зари".

Правый вингер: Денис Кузык ("Кривбасс")

Он принял участие во всех голевых комбинациях своей команды. Много слов здесь не нужно - гол и две результативные передачи. Заслуженное место в сборной тура.

Форвард: Алексей Хобленко ("ЛНЗ")

Нападающий черкащан отметился лишь одним ассистом, однако именно Алексей является главным героем разгрома "Оболони". Он принял активное участие во всех трех взятиях ворот и мог забивать и сам, но не удалось пробить кипера.

Форвард: Олег Кожушко ("Кривбасс")

Олег отметился вторым дублем в сезоне, да еще и против принципиального соперника. Если он так будет играть и дальше, то сможет бороться за "Золотую бутсу" в УПЛ! А для мотивации — место в нашем списке.

Главный тренер: Юрий Вернидуб ("Кривбасс")

Юрию Николаевичу пока удается творить чудеса — "Кривбасс" захватил лидерство в чемпионате и пока удачно удерживает его. А разгром команды экспериментатора Максимова — прямая заслуга Вернидуба и триумф его тренерского замысла. Он заслуживает звания тренера тура, поскольку взлет криворожан не является случайностью.

Запасные: Бандура ("Минай"), Немчанинов ("Минай"), Караваев ("Динамо"), Тымчик ("Динамо"), Фарина ("Металлист 1925"), Дибанго ("Кривбасс"), Пастух ("Рух"), Нестеренко ("Ворскла"), Шестаков ("ЛНЗ"), Пасич ("ЛНЗ"), Сидоров ("Металлист 1925")