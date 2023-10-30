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Доминация Кривбасса, прорыв ЛНЗ, неожиданный выбор голкипера. Символическая сборная 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Поговорим о героях 12-го тура

Доминация Кривбасса, прорыв ЛНЗ, неожиданный выбор голкипера. Символическая сборная 12-го тура УПЛ

Фото: fckryvbas.com

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Черноморцем" и "Шахтером" был перенесен на более поздний срок (это уже стало традицией), но и без этой встречи тур выдался довольно интересным. Были как значимые результаты (например, победы "Кривбасса" и "ЛНЗ"), так и откровенные провалы (например, ничья "Колоса" и "Динамо", а также минимальное поражение "Зари" от "Полесья").

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Георгий Ермаков ("Александрия")

"Рух" почти весь матч висел на воротах соперника с разной интенсивностью, но Ермаков вытащил все, что летело в створ. Также он без ошибок играл на выходах один на один. Создавалось впечатление, что львовяне били во вратаря. Почти на 80 процентов заслуга "горожан" в ничейном результате — именно Георгия Ермакова.

Левый защитник: Виктор Корниенко ("Ворскла")

Да, фулбек полтавчан делал определенные ошибки в защите, однако компенсировал это результативностью в атаке. Виктор взял инициативу на себя на старте второго тайма, решился на удар с острого угла и забил первый гол в футболке "Ворсклы". Место в сборной тура за смелость!

Центральный защитник: Максим Ковалев ("ЛНЗ")

Черкащане забивают мало, да и сами мячи давались тяжело. Однако Максиму Ковалеву удалось прервать эту неудачную серию замыканием на дальней штанге с передачи Хобленко. К тому же центрбек надежно играл в защите, не позволив "Оболони" удачно действовать у владений Пенькова.

Центральный защитник: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

Он превратил защиту "Кривбасса" в настоящую стену, умело расставляя препятствия перед игроками атаки "Днепра-1" и подчищая за партнерами. Однажды он вынес мяч практически с ленточки, тем самым спасая команду от неприятностей. Итог: матч "на ноль" и место в нашем списке.

Правый защитник: Валерий Лучкевич ("Колос")

И снова фулбек ковалевцев попадает в нашу сборную тура. Кстати, снова благодаря голу, который на этот раз вернул паритет в домашнем матче против киевского "Динамо". Эффективный гол — попадание в сборную тура!

Центральный полузащитник: Вадим Милько ("Колос")

Хавбек умело держал центр поля, не позволяя динамовцам развивать атаки, а в нужный момент подключился к результативной атаке и отдал ассист на Лучкевича. Поэтому его вклад в важную ничью — неоценим.

Центральный полузащитник: Вив Соломон-Отабор ("Рух")

Английский легионер "руховцев" был одним из самых заметных полевых игроков. Он приложил все усилия, чтобы "Александрия" не смогла реализовать ни одного момента и потревожить Ледвия.

Левый вингер: Бени Макуана ("Полесье")

Автор единственного гола в выездном поединке против "Зари" был активным на своем фланге. Конголезец подключался к атакам и пытался еще больше расшатать ситуацию, несмотря на потуги от защитников "Зари".

Правый вингер: Денис Кузык ("Кривбасс")

Он принял участие во всех голевых комбинациях своей команды. Много слов здесь не нужно - гол и две результативные передачи. Заслуженное место в сборной тура.

Форвард: Алексей Хобленко ("ЛНЗ")

Нападающий черкащан отметился лишь одним ассистом, однако именно Алексей является главным героем разгрома "Оболони". Он принял активное участие во всех трех взятиях ворот и мог забивать и сам, но не удалось пробить кипера.

Форвард: Олег Кожушко ("Кривбасс")

Олег отметился вторым дублем в сезоне, да еще и против принципиального соперника. Если он так будет играть и дальше, то сможет бороться за "Золотую бутсу" в УПЛ! А для мотивации — место в нашем списке.

Главный тренер: Юрий Вернидуб ("Кривбасс")

Юрию Николаевичу пока удается творить чудеса — "Кривбасс" захватил лидерство в чемпионате и пока удачно удерживает его. А разгром команды экспериментатора Максимова — прямая заслуга Вернидуба и триумф его тренерского замысла. Он заслуживает звания тренера тура, поскольку взлет криворожан не является случайностью.

Запасные: Бандура ("Минай"), Немчанинов ("Минай"), Караваев ("Динамо"), Тымчик ("Динамо"), Фарина ("Металлист 1925"), Дибанго ("Кривбасс"), Пастух ("Рух"), Нестеренко ("Ворскла"), Шестаков ("ЛНЗ"), Пасич ("ЛНЗ"), Сидоров ("Металлист 1925")

Доминация Кривбасса, прорыв ЛНЗ, неожиданный выбор голкипера. Символическая сборная 12-го тура УПЛ - изображение 1

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В статье: Алексей Хобленко сборная тура Валерий Лучкевич Олег Кожушко Денис Кузык Георгий Ермаков Бени Макуана
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