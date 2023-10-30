Ветер удачи, или Было пусто – стало густо. Акценты зрителя на играх 12-го тура УПЛ

В целом тур произвел неоднозначное впечатление и вызвал противоречивое восприятие. С одной стороны – скучно не было, с другой – забили, в среднем, меньше двух мячей за игру. А большинство состоявшихся матчей завершилось вничью – рекорд сезона, между прочим. Работает закон сохранения энергии: в прошлом туре ничьих не было вовсе.

Ну и вновь опостылевший перенос – потенциального топ-матча между "Шахтером" и "Черноморцем". Безусловно, он обеднил общую картину маслом.

Кривбасс – Днепр-1 3:0

Заря – Полесье 0:1

Рух – Александрия 0:0

Колос – Динамо 1:1

Ворскла – Металлист 1925 2:2

ЛНЗ – Оболонь 3:0

Минай – Верес 0:0

Зрелищность. Обнаружил лишь один поединок, в котором не был выполнен зачетный норматив голевых моментов. Не поверите, но он прошел в Черкассах. Помимо трех голов, здесь имело место еще буквально полтора шанса за весь матч.

Наиболее насыщенной угрозами воротам стала игра в Ковалевке. Немногим меньше их было у "Зари" с "Полесьем", зато все – реально голевые. Все остальные, скажем так, на уровне. Включая нулевые ничьи.

Интрига. И вновь первым отстрелялся лидер. "Днепр-1" имел настолько бледный вид, что, на мой взгляд, матч можно было заканчивать уже на 11-й минуте, когда Кожушко открыл счет в Кривом Роге. Для ЛНЗ этот момент наступил по истечению получаса игры, когда его вывел вперед Ковалев – "Оболони" на поле словно и не было.

Лишь трижды интрига дотягивала до финишного отрезка. Во Львове на 74-й минуте мог принести победу "Александрии" Сигеев, но Ледвий спас ворота "Руха" от гола. В Полтаве автогол харьковчанина Мозиля установил окончательное равновесие на 82-й. И тремя минутами позже Фесюн уберег от поражения "Колос" после удара Бражко.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Ковалевке, где "Колос", при незначительном преимуществе в моментах, "наиграл" с "Динамо" все же на эти самые 1:1. Такие же цифры пришлись бы больше к лицу и соперникам в Минае, где "Верес" был острее, но, как говорят в Одессе, шобы да так нет.

Считаю, что и "Ворскла", и "Заря" вполне были достойны победы в своих матчах, а уж "Рух" - даже не в один мяч. Наименее логична, с точки зрения соотношения моментов, победа "Полесья": оно-то свой гол заслужило, но соперник – и все два. Пусть его преимущество и невелико, но число этих голевых шансов образует систему.

Судейство. Если брать ошибки, повлиявшие на результат игры, то здесь говорить сегодня не о чем. Как бы этого ни хотелось любителям выискивать их с микроскопом.

Меня смутило лишь отсутствие повтора с офсайдными линиями после первого гола "Кривбасса", но коллега Юстас заверил в том, что тут все было кошерно. В то же время он обратил внимание на третий мяч в ворота "Днепра-1", но как бы то ни было, погоду в Кривом Роге сделал не этот гол. И, как говорят, еще немножко ветер.

Везение. Если не считать каверзы погоды, впрочем, конкретно дела не решившие, то только в Кривом Роге и Черкассах обошлось без вмешательства Фортуны.

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Повезло "Руху", который от гола и возможного поражения спасла перекладина сразу же после перерыва – мяч угодил в нее рикошетом от вратаря и защитника после удара Погорилого.

Аналогичный случай был и с "Колосом", когда Караваев зарядил в ту же верхнюю штангу на 58-й минуте, при 1:1. Но на этом Удача не успокоилась, и уже пять минут спустя был удален Ванат, чью неумелую симуляцию так забавно оспаривают апологеты "Динамо". Это был подарок, после которого хозяева поля в Ковалевке стали и хозяевами положения.

В Минае у плутовки были творческие метания. Уже на 8-й минуте после удара Шарая мяч рикошетом от вратаря попадает в стойку хозяйских ворот. На 35-й испытал на прочность перекладину ворот "Вереса" Твердохлиб. Но после перерыва ветер удачи вновь изменил направление, и вскоре Кухарук пробивает в штангу ворот "Миная". А счет и ныне сух.

В скобках остались обоюдные перекладины "Полесья" и "Зари", а также – "Ворсклы", на которую результативным ляпсусом ответил кипер "Металлиста 1925". Что и говорить, урожайный тур.

Личности. Для меня самой яркой фигурой тура стал страж ворот "Александрии" Ермаков с шестью-семью сэйвами, заслуживающими нашего внимания. Среди вратарей отметил бы также Бандуру из "Миная". И, пожалуй, Бущана из "Динамо". Повторюсь: по количеству удачных действий в ключевых эпизодах.

Из полевых игроков первым назову Дениса Кузыка – четыре участия в ярчайших фрагментах игры, включая все голы "Кривбасса". Вторым будет черкащанин Хобленко, третье место разделят Макуана ("Полесье") и Караваев ("Динамо").

В плане эффективности блеснули Кожушко ("Кривбасс") и Шестаков (ЛНЗ).

Симпатии. Больше всех в футбол играл "Рух". Приятно удивил "Колос", правда половина его моментов имела место уже при игре в большинстве. В тройку включу "Кривбасс", которому у меня совсем немного уступит "Ворскла". Обязательно следует упомянуть также "Зарю" и "Верес".

Оглушительно провалилась "Оболонь" с единственным голевым моментом перед финальным свистком. Не понравились достигшие результата прагматики: "Александрия" с ее двумя убойными шансами, и "Металлист 1925" с обоими забитыми голами. Потому что кроме них вспомнить решительно нечего. Ну, и тихий "Днепр" при бурной погоде.

Последнего извиняет сыгранный тремя днями ранее матч с "Ворсклой". А так команда Максимова могла напомнить боксера, чьей задачей на ринге было "лечь". Вот вам и еще один "бонус" от переносов. За что боролись, на то и напоролись.

Таблица. Упрочили свои позиции вверху "Кривбасс" и "Полесье" - по потерянным очкам теперь их может обойти только "Шахтер". "Днепр-1" и "Рух" поотстали. "Динамо" по тем же потерянным нынче светит уже лишь место в первой тройке.

"Колос" с "Ворсклой" все больше увязают в середине таблицы. Отмечаем важный успех ЛНЗ, обошедшего своего визави. "Заря" все еще аномально смотрится в зоне риска и все дальше от элитной группы команд. Можно начинать потихоньку отпевать "Минай"?

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 4 СК Днепр-1 11 6 3 2 13-10 +3 21 0 5 Рух 11 5 5 1 19-10 +9 20 0 6 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 7 Динамо 9 5 1 3 23-15 +8 16 0 8 Колос 12 3 7 2 8-8 0 16 0 9 Ворскла 12 4 2 6 14-23 -9 14 0 10 ЛНЗ 12 3 3 6 11-15 -4 12 0 11 Металлист 1925 11 3 3 5 9-12 -3 12 0 12 Оболонь 12 3 3 6 8-17 -9 12 0 13 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0 14 Заря 10 2 3 5 10-13 -3 9 0 15 Верес 11 1 4 6 8-17 -9 7 0 16 ФК Минай 12 0 5 7 6-21 -15 5 0

Анонсы. Парадокс парадоксов: центральный матч 13-го тура – "Полесье" - "Кривбасс"! Уж извините, смотрим в таблицу, а из нее очков не выкинешь. Чрезвычайно любопытный поединок лидеров чемпионата намечается, между прочим. Надеюсь, не разочаруют.

И лишь после них идет афиша "Динамо" с "Шахтером", как бы мы ни силились вытащить ее за уши, козыряя статусом Класичного. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та… Однако на матч тура номер два тянет без вопросов. А вдруг киевляне воспрянут духом за счет исторического раздражителя? Пока там новый коуч толком не разобрался…

Ну и третьей, исходя из турнирных показателей, рисуется встреча "Вереса" и "Зари". Так уж вышло, что сейчас они решают похожие задачи. Одним отступать некуда – позади пресловутый пердив, другим если сейчас не выигрывать, то когда?

Но сначала в центре нашего внимания будут четвертьфиналы Кубка Украины. Где те же "Полесье" с "Зарей", надо думать, оставят немало сил – там уже небо становится ближе. А ведь до этого они еще знатно помесились в поединке между собой. Оглядываясь на "Днепр-1" в Кривом Роге, не ждут ли нас все-таки новые разочарования?

Фото - UA-Футбол