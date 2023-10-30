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Журналист: У Шарана временами были проблемы с ветеранами Миная
В команде и клубе не все стабильно
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что у главного тренера "
"К сожалению, проблем очень много, и на поле они появляются. Проявляются из происходящего за полем, потому что не все хорошо, насколько я слышал, было моментами у главного тренера "Миная" с ветеранами команды.
Были проблемы, мы видели, что после матча с "Полесьем" – это все получилось даже публично. После того как Вишневский не забил в конце матча, Шаран с ним ругался прямо на поле. Та же история, как я слышал, есть с другими ветеранами команды", – сказал Зверов.
Напомним, что "Минай" после 12 туров замыкает турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 5 очков без победных матчей.
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