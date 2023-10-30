Журналист: У Шарана временами были проблемы с ветеранами Миная

Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что у главного тренера " Миная " Владимира Шарана есть некоторые проблемы с ветеранами команды.

"К сожалению, проблем очень много, и на поле они появляются. Проявляются из происходящего за полем, потому что не все хорошо, насколько я слышал, было моментами у главного тренера "Миная" с ветеранами команды.

Были проблемы, мы видели, что после матча с "Полесьем" – это все получилось даже публично. После того как Вишневский не забил в конце матча, Шаран с ним ругался прямо на поле. Та же история, как я слышал, есть с другими ветеранами команды", – сказал Зверов.