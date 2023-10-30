Воробей: Впечатления от Шахтера Пушича пока неоднозначные

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей высказался о новом главном тренере донецкой команды Марино Пушиче.

– Впечатления от "Шахтера" Пушича пока неоднозначные, ведь еще рано делать выводы. Матч с "Барселоной" не мог быть показательным, потому что Пушич еще не имел особо времени на работу с командой. А игра с "Викторией" в значительной степени была тренировочной. Самое главное, что в коллективе наладилась атмосфера, это видно по ребятам.

– К какому футболу будет стремиться новый тренерский штаб?

– Картинка в целом еще не понятна. Нужно 3-4 матча, чтобы ее увидеть. Скорее, к мелким передачам, к футболу, который, наверное, сейчас многим не нравится – монотонному, за счет контроля мяча, как раньше играли с бразильцами.

– Какие минусы в первую очередь нужно исправить Пушичу и его штабу?

– В современном футболе нужно уметь отбирать мячи. К сожалению, не только "Шахтер", а и украинские команды в целом не отбирают мяч, а просто имитируют это, стоят в позициях и все. Новый тренерский штаб должен это учитывать и сделать команду более агрессивной в отборе. Также должна улучшиться физическая подготовка. Потому что многие игроки "Шахтера" ходят пешком. Хочется, чтобы возникла какая-то динамика.

– Кто из футболистов может раскрыться с новым тренерским штабом?

– Понимаю, что у каждого футболиста "Шахтера" большой потенциал, но никто из них еще не раскрылся полностью. Каждому чего-то не хватает. Как нападающий я хочу прежде всего большего от атакующих игроков. Чтобы Келси и Сикан забивали больше. Жду от Бондаренко качественной быстрой игры, не только в продвижении мяча в центре поля, но и вообще в конструктиве. Он может вести игру команды. Он имеет большие перспективы, но еще не раскрыл их. Также жду, что Крыськив и Зубков ощутимо прибавят и станут более продуктивными.