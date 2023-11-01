Лужный: Динамо продает Забарного, Цыганкова, Миколенко, а берет Ярмоленко. Не понимаю этого

Бывший защитник и тренер " Динамо " Олег Лужный высказался относительно возвращения в команду полузащитника Андрея Ярмоленко.

"Я вообще этого не понимаю. Руководство клуба продает Забарного, Цыганкова, Миколенко – и тут берут Ярмоленко. Я не понимаю стратегию клубов.

Какой смысл этого трансфера? Кто вообще порекомендовал руководству сделать такую рокировку в худшую сторону для себя?

Вместо того чтобы усилить команду, команда стала гораздо слабее. Я считаю, что в таком составе команде будет сложно бороться за золотые медали", – сказал Лужный.