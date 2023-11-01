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Лужный: Динамо продает Забарного, Цыганкова, Миколенко, а берет Ярмоленко. Не понимаю этого

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалист удивлен трансферной политикой клуба

Лужный: Динамо продает Забарного, Цыганкова, Миколенко, а берет Ярмоленко. Не понимаю этого

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший защитник и тренер "Динамо" Олег Лужный высказался относительно возвращения в команду полузащитника Андрея Ярмоленко.

"Я вообще этого не понимаю. Руководство клуба продает Забарного, Цыганкова, Миколенко – и тут берут Ярмоленко. Я не понимаю стратегию клубов.

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Какой смысл этого трансфера? Кто вообще порекомендовал руководству сделать такую рокировку в худшую сторону для себя?

Вместо того чтобы усилить команду, команда стала гораздо слабее. Я считаю, что в таком составе команде будет сложно бороться за золотые медали", – сказал Лужный.

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В статье: Андрей Ярмоленко Олег Лужный Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
01.11.2023 в 23:42
А він хоч розуміє, що без Ярмоленко у Динамо вже ціла серія БЕЗ перемог?!?
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