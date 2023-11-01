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Лужный: Динамо продает Забарного, Цыганкова, Миколенко, а берет Ярмоленко. Не понимаю этого
Специалист удивлен трансферной политикой клуба
fcdynamo.com
Бывший защитник и тренер "
"Я вообще этого не понимаю. Руководство клуба продает Забарного, Цыганкова, Миколенко – и тут берут Ярмоленко. Я не понимаю стратегию клубов.
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Какой смысл этого трансфера? Кто вообще порекомендовал руководству сделать такую рокировку в худшую сторону для себя?
Вместо того чтобы усилить команду, команда стала гораздо слабее. Я считаю, что в таком составе команде будет сложно бороться за золотые медали", – сказал Лужный.
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