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Виталий Роман: От технического брака не застрахованы даже звезды мирового футбола
Рух уступил Днепру-1 в матче 5-го тура
fcrukh.com
Защитник "Руха" Виталий Роман подвел итог перенесенного поединка 5-го тура УПЛ,
– Думаю, что днепряне наиграли на победу. Как по мне, сказался, прежде всего, больший опыт гостей. Они в дебюте вытерпели, когда мы благодаря высокому прессингу заставляли их только обороняться, а потом, в отличие от нас, реализовали свои голевые моменты.
– На послематчевой пресс-конференции главный тренер львовян Виталий Пономарев говорил, что если бы в начале матча Василий Рунич воспользовался прекрасной возможностью отличиться у чужих ворот, то все могло пойти по другому сценарию.
– От технического брака не застрахованы даже "звезды" мирового футбола. Не безгрешным был и я. Вывод один: на тренировкам надо еще больше работать. К сожалению, приходится констатировать, что нас выбил из колеи первый пропущенный мяч.
– Странно, ведь в этом сезоне "Рух" уже добывал волевые победы.
– На этот раз – не получилось: нам противостоял соперник, который умело контролировал темп, когда надо успокаивал игру, но в любой момент мог добавить.
– Возможно, когда хозяевам не удалось забить быстрый гол, то стоило изменить тактику и больше действовать на контратаках, которые раньше часто приносили им дивиденды?
– Этот вопрос лучше задать нашим тренерам. Но поскольку не удалось достичь положительного результата, то в этом виноваты, прежде всего, мы сами.
– "Рух" потерпел первое поражение на своем поле, не скажется ли это негативно на психологическом состоянии львовских футболистов?
– Не думаю. Как по мне, непобедимых команд не бывает. Поэтому никакой трагедии не произошло, тем более, что "Рух" только становится на ноги. Вот почему надо серьезно поработать над ошибками, как следует настроиться и двигаться дальше.
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