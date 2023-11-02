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Виталий Роман: От технического брака не застрахованы даже звезды мирового футбола

Премьер-лига
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Рух уступил Днепру-1 в матче 5-го тура

Виталий Роман: От технического брака не застрахованы даже звезды мирового футбола

fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Виталий Роман подвел итог перенесенного поединка 5-го тура УПЛ, в котором его команда уступила "Днепру-1" (0:2).

– Думаю, что днепряне наиграли на победу. Как по мне, сказался, прежде всего, больший опыт гостей. Они в дебюте вытерпели, когда мы благодаря высокому прессингу заставляли их только обороняться, а потом, в отличие от нас, реализовали свои голевые моменты.

– На послематчевой пресс-конференции главный тренер львовян Виталий Пономарев говорил, что если бы в начале матча Василий Рунич воспользовался прекрасной возможностью отличиться у чужих ворот, то все могло пойти по другому сценарию.

– От технического брака не застрахованы даже "звезды" мирового футбола. Не безгрешным был и я. Вывод один: на тренировкам надо еще больше работать. К сожалению, приходится констатировать, что нас выбил из колеи первый пропущенный мяч.

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– Странно, ведь в этом сезоне "Рух" уже добывал волевые победы.

– На этот раз – не получилось: нам противостоял соперник, который умело контролировал темп, когда надо успокаивал игру, но в любой момент мог добавить.

– Возможно, когда хозяевам не удалось забить быстрый гол, то стоило изменить тактику и больше действовать на контратаках, которые раньше часто приносили им дивиденды?

– Этот вопрос лучше задать нашим тренерам. Но поскольку не удалось достичь положительного результата, то в этом виноваты, прежде всего, мы сами.

– "Рух" потерпел первое поражение на своем поле, не скажется ли это негативно на психологическом состоянии львовских футболистов?

– Не думаю. Как по мне, непобедимых команд не бывает. Поэтому никакой трагедии не произошло, тем более, что "Рух" только становится на ноги. Вот почему надо серьезно поработать над ошибками, как следует настроиться и двигаться дальше.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Виталий Роман
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Источник:
sport.ua

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