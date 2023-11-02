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Шаран: Лужный если делал рывок, то бежал сто метров, поэтому надо было обязательно ему отдать мяч
Владимир Богданович вспомнил свои былые времена игрока Динамо
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран вспомнил свои времена футболиста, когда он играл за "
- Лужный сам из Львова, как и я, дебютировал в "Динамо" в 20 лет. Олег позвал меня к себе после моей дебютной игры, там как раз и мама его была. Мы пообщались, потом Ахрик Цвейба зашел, потому что мы в отеле "Национальный" все вместе жили. Правда, я жил в другом корпусе, кстати там, где мы сейчас останавливаемся с "Минаем", когда на календарную игру в Киев приезжаем.
В принципе, в "Динамо", было все нормально. Скажем так: в тренировочном занятии, чтобы кто-то тебя поучал – такого не было. К молодым игрокам все относились достаточно нормально. Сначала думал, что попаду к "старичкам", и они начнут мне, молодому, пихать, еще что-то. Но коллектив у нас был классный. Да и я старался, как мог. Ноги нигде не убирал.
- То есть, в "Динамо" никто вам никогда не "напихал"?
- Конечно, было что-то там. Сергей Заец любил где-то немного напихать, когда, например, не добежишь. Лужный, если он забегает, а ты ему не отдаешь пас, то получишь от него нагоняй (смеется). С Лужным на одном фланге играл Сергей Ковалец. И вот, однажды на правый фланг рядом с Лужным ставят меня. Так решил Фоменко. Я удивился, ну, думаю, Михаил Иванович дает. А играли мы тогда в Кривом Роге. Однажды я не отдал пас Лужному, думал все, мне капец. Лужный если делает рывок, то бежит сто метров, поэтому надо обязательно ему отдать мяч. Так должно быть в игре.