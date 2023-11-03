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Буяльский не сыграет против Шахтера, но находится на стадионе Динамо. ФОТО
Причины отсутствия футболиста не сообщаются
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сегодня, третьего ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". Игра запланирована на 17:00.
Киевляне объявили заявку и стартовый состав. Там нет Виталия Буяльского. Причины отсутствия одного из лидеров команды пока не сообщаются.
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Отметим, что Виталий Буяльский находится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Фотофакт раздобыла корреспондент U-Футбол Алина Ерофеева.
Отметим, что из-за дисквалификации не сыграет Владислав Ванат. Также травмирован Андрей Ярмоленко.
На UA-Футбол состоится текстовая и видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".