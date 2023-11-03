  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский не сыграет против Шахтера, но находится на стадионе Динамо. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский не сыграет против Шахтера, но находится на стадионе Динамо. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Причины отсутствия футболиста не сообщаются

Буяльский не сыграет против Шахтера, но находится на стадионе Динамо. ФОТО

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня, третьего ноября, состоится матч 13-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером". Игра запланирована на 17:00.

Киевляне объявили заявку и стартовый состав. Там нет Виталия Буяльского. Причины отсутствия одного из лидеров команды пока не сообщаются.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что Виталий Буяльский находится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Фотофакт раздобыла корреспондент U-Футбол Алина Ерофеева.

Буяльский не сыграет против Шахтера, но находится на стадионе Динамо. ФОТО - изображение 1

Отметим, что из-за дисквалификации не сыграет Владислав Ванат. Также травмирован Андрей Ярмоленко.

На UA-Футбол состоится текстовая и видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
Луческу: На этом я решил закончить свою карьеру
yellow-arrow
Последний матч Луческу. Динамо - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Официально. Луческу провел свой последний матч в Динамо (Киев)
Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде