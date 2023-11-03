У Буяльского травма голеностопа, у Андриевского - коронавирус

Стало известно, почему Виталий Буяльский и Александр Андриевский не попали в заявку "Динамо" на матч 13-го тура УПЛ против "Шахтера".

Как сообщает Football Hub со ссылкой на Мирчу Луческу, у Буяльского травма голеностопа, из-за которого он не тренировался последние несколько дней. Впрочем, повреждение якобы считается несерьезным.

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Что касается Александра Андриевского, то у него коронавирус, поэтому пока он находится в изоляции.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.