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У Буяльского травма голеностопа, у Андриевского - коронавирус

Премьер-лига
Обновлено

Коронавирус все еще существует

У Буяльского травма голеностопа, у Андриевского - коронавирус

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Стало известно, почему Виталий Буяльский и Александр Андриевский не попали в заявку "Динамо" на матч 13-го тура УПЛ против "Шахтера".

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Как сообщает Football Hub со ссылкой на Мирчу Луческу, у Буяльского травма голеностопа, из-за которого он не тренировался последние несколько дней. Впрочем, повреждение якобы считается несерьезным.

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Что касается Александра Андриевского, то у него коронавирус, поэтому пока он находится в изоляции.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
football hub
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