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Динамо – Шахтер. 0:1. Зубков выводит дончан вперед

Премьер-лига

Александр отлично завершил пас Невертона

Динамо – Шахтер. 0:1. Зубков выводит дончан вперед

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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"Шахтер" вышел вперед в дерби с "Динамо". Александр Зубков открыл счет в матче после паса Невертона.

Зубков получил мяч в штрафной от Невертона и точно пробил в нижний левый угол ворот.

53' Александр Зубков – 0:1.

Динамо занимает седьмое место в УПЛ. "Шахтер" идет третьим в таблице.

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Комментарии
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
03.11.2023 в 18:51
Ні Дінамо, ні Шахтаря, ні футболу... На сьогодення ім'я тому - ПЄЧАЛЬ...
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Комментарии 2
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
03.11.2023 в 18:51
Ні Дінамо, ні Шахтаря, ні футболу... На сьогодення ім'я тому - ПЄЧАЛЬ...
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aleks68
03.11.2023 в 18:55
игра забудется,а результат останется
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