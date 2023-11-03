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Динамо – Шахтер. 0:1. Зубков выводит дончан вперед
Александр отлично завершил пас Невертона
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" вышел вперед в дерби с "Динамо". Александр Зубков открыл счет в матче после паса Невертона.
Зубков получил мяч в штрафной от Невертона и точно пробил в нижний левый угол ворот.
53' Александр Зубков – 0:1.
Динамо занимает седьмое место в УПЛ. "Шахтер" идет третьим в таблице.
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
03.11.2023 в 18:51
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