В субботу новым главным тренером Динамо будет назначен Шовковский, - источник

Главным тренером "Динамо" после отставки Мирчи Луческу станет его помощник Александр Шовковский. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, об этом президент киевского клуба Игорь Суркис объявит в субботу, 4 ноября.

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Напомним, что Шовковский уже некоторое время был и.о. главного тренера киевлян, пока Луческу был на больничном.

Также отметим, что румынский специалист подал в отставку после поражения в 13-м туре УПЛ от "Шахтера" (0:1).