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В субботу новым главным тренером Динамо будет назначен Шовковский, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Решение кажется очевидным

В субботу новым главным тренером Динамо будет назначен Шовковский, - источник

fcdynamo.com

Новина українською
Новина українською

Главным тренером "Динамо" после отставки Мирчи Луческу станет его помощник Александр Шовковский. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, об этом президент киевского клуба Игорь Суркис объявит в субботу, 4 ноября.

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Напомним, что Шовковский уже некоторое время был и.о. главного тренера киевлян, пока Луческу был на больничном.

Также отметим, что румынский специалист подал в отставку после поражения в 13-м туре УПЛ от "Шахтера" (0:1).

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Источник:
ТаТоТаке
Комментарии
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romajan (Киев)
03.11.2023 в 22:59
нагадайте хоч одного успішного тренера-воротаря
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Комментарии 2
romajan (Киев)
03.11.2023 в 22:59
нагадайте хоч одного успішного тренера-воротаря
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0
1
Zapp Brannigan (Київ)
03.11.2023 в 23:33
Діно Дзоф - вигравав Кубок УЄФА з Юве, Серію А з Лаціо і срібло на Євро зі збірною Італії.
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