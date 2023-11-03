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В субботу новым главным тренером Динамо будет назначен Шовковский, - источник
Решение кажется очевидным
fcdynamo.com
Главным тренером "Динамо"
По данным источника, об этом президент киевского клуба Игорь Суркис объявит в субботу, 4 ноября.
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Напомним, что Шовковский уже некоторое время был и.о. главного тренера киевлян, пока Луческу был на больничном.
Также отметим, что румынский специалист подал в отставку после поражения в 13-м туре УПЛ от "Шахтера" (0:1).
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Источник:ТаТоТаке
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romajan (Киев)
03.11.2023 в 22:59
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