Караваев: Луческу очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о реакции футболистов на отставку Мирчи Луческу после проигранного матча 13-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1).

– Досадно, что Луческу подал в отставку именно в таких обстоятельствах, когда мы проиграли. Он очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его, были большие цели и планы, но не получилось. Повторюсь, это очень досадно, ведь до этого были хорошие времена, мы и в Лиге чемпионов играли, и чемпионами становились, и Кубок, и Суперкубок. Кроме того, многие молодые люди перешли играть в другие чемпионаты – от этого выиграл и клуб, и игроки. Сейчас у нас тоже много молодежи на перспективу, чтобы в будущем этих ребят тоже подать.

- Вы узнали об отставке Луческу уже после игры, предупреждал ли он перед матчем, что в случае поражения пойдет?

– Уже после матча. Когда мы вошли в раздевалку он сказал нам об этом. Завтра у нас будет сбор команды, потом тренировка. Когда мы соберемся командой, нам все скажут по поводу нового наставника.