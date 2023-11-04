Бущан: Позиция Динамо в турнирной таблице вызывает у меня шок

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан высказался о поражении от "Шахтера" и об отставке Мирчи Луческу:

"Мы попали в кризис, возможно не хватает опыта молодым ребятам, не хватает опытных футболистов. Такое бывает. Раньше думал, что было плохо, но бывает еще хуже.

Жизнь на этом не заканчивается. Будем играть дальше, и биться за эмблему, за бело-синие цвета, и за наших болельщиков. Отставка Луческу? Мне жаль, что он так ушел. Прежде всего, он много нам дал. Но время немножко изменилось, около 15 опытных футболистов ушли из команды. Начались изменения. К сожалению, такой результат побудил его уйти".

Также Бущан прокомментировал свои эмоции относительно ситуации "Динамо Киев" в турнирной таблице:

"Наша позиция в турнирной таблице вызывает у меня шок. Я рассчитывал на другой старт. Мы не будем опускать руки, мы все-таки Динамо Киев. Будем настраиваться, надо перейти эту красную линию. После красной линии всегда белая. Я рассчитываю, что удача повернется к нам лицом, и все будет хорошо", – сказал Бущан Профутбол Digital.

Напомним, "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице с 16 очками.