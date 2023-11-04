Ребров – о матче с Италией: Это не финал. Это такая же игра, как и другие

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал предстоящую заявку "сине-желтых" на матч против итальянцев:

“ - Когда мы в прошлый раз сформировали заявку, то выпали три игрока. Поэтому сейчас важно, чтобы никто не получил повреждений. С Италией будет совершенно другая игра, чем с Северной Македонией и Мальтой. Все кандидаты будут настроены на эту игру.

– Сюрпризы будут в заявке?

– Посмотрите. У нас нет сюрпризов. Если какого-нибудь нового игрока вызовем, то это сюрприз? Этот игрок заслуживает вызова.

Я благодарен молодежной сборной, которая дает много кандидатов, которые уже сейчас заслуживают вызова в национальную. Мы смотрим всех игроков. Я рад, что есть испанские специалисты, которые помогают нам и действительно работают. Рад, что мы работаем вместе.

– Ваши слова для болельщиков перед финалом с Италией?

– Это не финал. Это такая же игра, как и другие. В начале отборочного цикла говорили, что у нас нет никаких шансов, а сейчас у нас есть шансы даже в последней игре. Потому я только пожелаю, чтобы болельщики поддерживали нас, верили в нас. Мы сделаем все возможное”, – сказал Ребров.