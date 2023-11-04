Шовковский - игрокам Динамо: У вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться

Александр Шовковский на встрече с футболистами и руководством клуба прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" Киев после отставки Мирчи Луческу.

"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и стремиться его повышать".

"Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт "А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу", - сказал Шовковским футболистам Динамо.