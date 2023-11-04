"Это будет непростая игра": Пидгурский - о предстоящей игре с Оболонью

В понедельник, шестого ноября, в рамках 13 тура УПЛ, "Рух" примет у себя дома "Оболонь". Полузащитник львовской команды - Денис Пидгурский поделился мыслями о том, как собирается играть против "желто-черных":

"Оболонь" укомплектована хорошими и опытными футболистами, поэтому это будет непростая игра. Киевляне хорошо обороняются и играют в тактически грамотный футбол. Будет трудно взламывать их защиту. Они уже дали бой лидерам в этом чемпионате и выбили "Динамо" из Кубка Украины. Это свидетельствует о силе нашего следующего соперника".

Напомним, "Рух" занимает пятое место в турнирной таблице, а "Оболонь" - двенадцатое. За последние 5 матчей один раз победу одержал "Рух", дважды матч закончился ничьей и две победы одержала "Оболонь".