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Судаков второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Шахтере

Премьер-лига

Болельщики высоко ценят полузащитника

Судаков второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Шахтере

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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"Шахтер" подытожил результаты голосования, в котором клуб определял лучшего игрока первой команды.

Победителем стал Георгий Судаков. За него отдали свой голос 7255 респондентов – это 64,5% от всех опрошенных. На втором месте оказался Ярослав Ракицкий (1882 голоса), тройку замкнул Дмитрий Ризнык (1223), а четвертое место занял Даниил Сикан (891).

Всего в опросе принял участие 11 251 болельщик.

Для Судакова эта награда стала второй подряд. В сентябре он также был признан лучшим игроком команды.

В октябре на счету Георгия один гол и один ассист в четырех матчах. Три поединка – против ЛНЗ, “Барселоны” и “Виктории” – он провел от начала до конца. В частности, забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов как раз во встрече против "блауграны".

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Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Дмитрий Ризнык Георгий Судаков
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