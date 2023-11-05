Судаков второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Шахтере

"Шахтер" подытожил результаты голосования, в котором клуб определял лучшего игрока первой команды.

Победителем стал Георгий Судаков. За него отдали свой голос 7255 респондентов – это 64,5% от всех опрошенных. На втором месте оказался Ярослав Ракицкий (1882 голоса), тройку замкнул Дмитрий Ризнык (1223), а четвертое место занял Даниил Сикан (891).

Всего в опросе принял участие 11 251 болельщик.

???? Другий місяць поспіль уболівальники визнають Георгія Судакова найкращим гравцем «Шахтаря» ⚒



Півзахисник набрав 7 255 голосів (64,5% опитаних), випередивши Ярослава Ракіцького, Дмитра Різника та Данила Сікана. Загалом участь у голосуванні взяв 11 251 респондент.#Shakhtar pic.twitter.com/YNMV7Vl5t6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 4, 2023

Для Судакова эта награда стала второй подряд. В сентябре он также был признан лучшим игроком команды.

В октябре на счету Георгия один гол и один ассист в четырех матчах. Три поединка – против ЛНЗ, “Барселоны” и “Виктории” – он провел от начала до конца. В частности, забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов как раз во встрече против "блауграны".