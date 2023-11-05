Эдмар покинул Металлист 1925, - Источник

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлист 1925" Эдмар покинул клуб, об этом сообщает "Украинский футбол".

По данным источника, команду к матчу с "Черноморцем" готовили Олег Голодюк и Евгений Котов. Эдмар приходил на тренировку харьковского клуба и попрощался с командой.

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Официальной информации об отставке наставника "Металлист 1925" не предоставил.

Эдмар работал в должности и.о. с октября прошлого года.