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Эдмар покинул Металлист 1925, - Источник

Премьер-лига
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К матчу с Черноморцем команду готовили Голодюк и Котов

Эдмар покинул Металлист 1925, - Источник

ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий

Новина українською
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлист 1925" Эдмар покинул клуб, об этом сообщает "Украинский футбол".

По данным источника, команду к матчу с "Черноморцем" готовили Олег Голодюк и Евгений Котов. Эдмар приходил на тренировку харьковского клуба и попрощался с командой.

Официальной информации об отставке наставника "Металлист 1925" не предоставил.

Эдмар работал в должности и.о. с октября прошлого года.

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Источник:
ukrfootball.ua
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