Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы

Главный тренер "Металлиста 1925" Эдмар официально простился с командой и работниками клуба. Напомним, что накануне подобную информацию распространяли СМИ.

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Предварительно, специалист получил предложение работы за границей и решил взять на себя новый вызов. Об этом сообщает пресс-служба "Металлиста 1925" на своем сайте.

Эдмар возглавил клуб в октябре прошлого года. С тех пор команда провела 36 поединков, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла. Клуб выразил благодарность Эдмару за его вклад в развитие команды и поддержку украинского футбола.

Новый тренерский штаб под руководством Олега Голодюка продолжат работу с командой.