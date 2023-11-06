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Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы

Премьер-лига
Обновлено

Клуб объявил о расставании с одним из своих тренеров

Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Эдмар официально простился с командой и работниками клуба. Напомним, что накануне подобную информацию распространяли СМИ.

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Предварительно, специалист получил предложение работы за границей и решил взять на себя новый вызов. Об этом сообщает пресс-служба "Металлиста 1925" на своем сайте.

Эдмар возглавил клуб в октябре прошлого года. С тех пор команда провела 36 поединков, в которых 8 раз победила, 14 раз сыграла в ничью и еще 14 матчей проиграла. Клуб выразил благодарность Эдмару за его вклад в развитие команды и поддержку украинского футбола.

Новый тренерский штаб под руководством Олега Голодюка продолжат работу с командой.

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Источник:
Металіст 1925
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
06.11.2023 в 12:17
Ну й правильно зробив.Нафіг йому це болото...
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
06.11.2023 в 12:17
Ну й правильно зробив.Нафіг йому це болото...
Ответить
0
0

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