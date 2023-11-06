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Матч Полесья – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги
Футбол во время войны
фото - Олександр Приходько
В понедельник, шестого ноября, в 15:00 начался матч 13-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Команды успели отыграть около трех минут – и после этого вынуждены были покинуть поле из-за воздушной тревоги.
Эта тревога распространилась по всей Украине. Матч возобновят, как только станет относительно безопасно.
Добавим, что к очному поединку "Кривбасс" и "Полесье" подошли в статусе второй и первой команд Таблицы.
UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.
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