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Матч Полесья – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги

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Матч Полесья – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В понедельник, шестого ноября, в 15:00 начался матч 13-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Команды успели отыграть около трех минут – и после этого вынуждены были покинуть поле из-за воздушной тревоги.

Эта тревога распространилась по всей Украине. Матч возобновят, как только станет относительно безопасно.

Добавим, что к очному поединку "Кривбасс" и "Полесье" подошли в статусе второй и первой команд Таблицы.

UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.

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