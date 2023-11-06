Матч Полесья – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги

В понедельник, шестого ноября, в 15:00 начался матч 13-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Кривбассом". Команды успели отыграть около трех минут – и после этого вынуждены были покинуть поле из-за воздушной тревоги.

Эта тревога распространилась по всей Украине. Матч возобновят, как только станет относительно безопасно.

Добавим, что к очному поединку "Кривбасс" и "Полесье" подошли в статусе второй и первой команд Таблицы.

UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Полесье" – "Кривбасс". Также для вас доступен видеоэфир.