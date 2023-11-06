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Боевая ничья. Полесье - Кривбасс 1:1. Видеообзор матча

Премьер-лига

Полесье – Кривбасс ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 0611.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Боевая ничья. Полесье - Кривбасс 1:1. Видеообзор матча

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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"Кривбасс" в 13 туре УПЛ на выезде встречался с житомирским "Полесьем". Матч завершился вничью со счетом 1:1. У гостей отметился защитник Денис Кузик на 39-й минуте, у хозяев ответный мяч забил Артем Козак на 54-й минуте.

"Металлист 1925" сейчас занимает 9-ю строчку в чемпионате с 15-ю баллами. Одесситы идут 6-ми, у них 19 очков.

Чемпионат Украины-2023/2024. 13 тур. Житомир.

Стадион "Центральный".

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Голы: Денис Кузик (Тимур Стецьков), 41 (0:1). Артём Козак, 54 (1:1).

"Полесье" (Житомир) - "Кривбасс" (Кривой Рог) - 1:1 (0:1)

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