Боевая ничья. Полесье - Кривбасс 1:1. Видеообзор матча

"Кривбасс" в 13 туре УПЛ на выезде встречался с житомирским "Полесьем". Матч завершился вничью со счетом 1:1. У гостей отметился защитник Денис Кузик на 39-й минуте, у хозяев ответный мяч забил Артем Козак на 54-й минуте.

"Металлист 1925" сейчас занимает 9-ю строчку в чемпионате с 15-ю баллами. Одесситы идут 6-ми, у них 19 очков.

Чемпионат Украины-2023/2024. 13 тур. Житомир.

Стадион "Центральный".

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Голы: Денис Кузик (Тимур Стецьков), 41 (0:1). Артём Козак, 54 (1:1).

"Полесье" (Житомир) - "Кривбасс" (Кривой Рог) - 1:1 (0:1)