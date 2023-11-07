Филиппов снова забивает, а вингеры Шахтера добивают Динамо. Символическая сборная 13-го тура УПЛ

13-й тур родной УПЛ ознаменовался возвращением "Днепра-1" на свое законное второе место, последним матчем Мирчи Луческу во главе киевского "Динамо" и ничьей лидеров первенства - житомирского "Полесья" и криворожского "Кривбасса".

Сенсаций в рамках этого тура не было, однако фанаты украинского футбола имели возможность наблюдать за индивидуальными перформансами игроков разных команд.

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 13-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Александр Бандура ("Минай")

Учитывая "водное поле" в Минае в том поединке, не пропустить при такой погоде - это уже подвиг для голкипера. 37-летний капитан закарпатской команды совершил несколько неплохих сейвов и уверенно руководил игрой своих партнеров в защите. На 90+1 минуте подопечные Виктора Скрипко не реализовали пенальти, мимо ворот пробил Руслан Степанюк. Хотя свою руку к отражению пенальти опытный страж ворот не приложил, но психологическое давление на нападающего полтавской команды осуществил.

Центральный защитник: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

Защита команды Юрия Вернидуба проявила себя однозначно лучше, чем атака криворожского клуба в поединке против житомирского "Полесья". 24-летний центрбек действовал у своих ворот достаточно уверенно и помог своим партнерам нейтрализовать легионерскую связку нападающих "волков" Ариэлсон-Макуана. Тем самым обеспечив для своей команды ничейный результат и сохранив первое место в турнирной таблице.

Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос")

Никита отыграл достойный поединок против черкасской ЛНЗ. Если в атаке у ковалевского клуба далеко не все получалось, то в обороне подопечные Ярослава Вишняка показывали себя прилично. Недаром у "Колоса" одна из лучших защитных линий в чемпионате по показателю пропущенных голов (за 13 туров лишь 9 пропущенных). В свою очередь Бурда был вожаком команды в той игре. 28-летний защитник надежно отыгрывал при обороне своих, начинал атаки первым пасом и нередко сам бегал вперед. Такой центральный защитник пригодился бы сейчас киевскому "Динамо". Напомним, прошлым летом столичный клуб отпустил Никиту бесплатно.

Правый защитник: Владимир Адамюк ("Днепр-1")

Опытный латераль полностью закрыл собой правый фланг обороны в домашней игре против "Александрии". Владимир действовал энергично у ворот "горожан" и выглядел монолитно при защите своих. Игра Адамюка помогла днепрянам сохранить свои ворота "сухими". Также 32-летний игрок часто подключался в последнюю треть поля соперника при атаках "Днепра-1". Один из таких рейдов Владимира вылился в ассист на гол Александра Филиппова. После взятия ворот Адамюк вместе с командой символично отпраздновал пополнение в своей семье. С чем редакция UA-Football и поздравляет Владимира!

Левый защитник: Семен Вовченко ("Верес")

Гол Семена помог ровенской команде взять жизненно необходимые очки в матче против луганской "Зари". В целом Вовченко был активным и выделялся среди игроков обоих коллективов в такую тяжелую для футбола дождливую погоду. 24-летний защитник вышел в стартовом составе команды Сергея Лавриненко и прилично отработал все 90 минут.

Опорный полузащитник: Тарас Степаненко ("Шахтер")

Лидер и сердце донецкого клуба. Степаненко провел хороший поединок в "Украинском Классическом" против киевского "Динамо". Капитан "горняков" руководил действиями своих партнеров в центре поля и помогал при защите своих ворот от атак "бело-синих". Бывало, что Тарас и сам ходил в атаку и пытался дальним ударом поразить ворота Георгия Бущана. 34-летний хавбек отыграл весь поединок и получил одну из лучших оценок среди всех участников матча по версии аналитического портала SofaScore.

Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Профессор, художник, мозг команды. Можно много комплиментов отдать хавбеку днепрян. С уверенностью Александра можно назвать лидером "Днепра-1". Пихаленок от матча к матчу демонстрирует стабильный хороший уровень и креативную игру у ворот соперника. Поединок против "Александрии" Руслана Ротаня не стал исключением. Именно наш герой выполнил верховую подачу на Адамюка, который сбросил на пустые ворота Филиппову. Передача была выполнена с идеальной точностью и силой. Мастер, ничего не скажешь.

Левый вингер: Невертон ("Шахтер")

Бразилец выделялся в дерби против "Динамо". Невертон разрывал на левом фланге атаки и именно от него пришла голевая передача. Вингер "горняков" расшатал нескольких игроков "бело-синих" и отдал красивый проникающий пас на Зубкова. Несмотря на свой возраст, 18-летний нападающий выглядел очень солидно и отбегал 76 минут в таком ответственном поединке.

Правый вингер: Александр Зубков ("Шахтер")

Тоже самое можно сказать и о Зубкове. 11-й номер донецкой команды вышел на замену в конце встречи и усилил игру "горняков" в нападении. Именно Александр забил единственный и победный гол в этой встрече. Украинец классно открылся под передачу Невертона и не оставил шансов Бущану.

Оттянутый форвард: Илья Квасница ("Рух")

Команда Виталия Пономарева хоть и не победила, но 20-летний нападающий выдал очень яркий матч. Сначала уже на 3-й минуте встречи Илья открыл счет. А в конце поединка Квасница оформил ассист на гол Карабина, который помог "львам" вырвать ничью. В целом по ходу всей встречи молодой форвард разрывал оборону "пивоваров".

Центральный нападающий: Александр Филиппов ("Днепр-1")

Форвард днепрян закрывает рты всем критикам, которые утверждали, что 31-летний игрок не сможет заменить другого Александра - Довбика, который летом покинул украинскую команду и перебрался в "Жирону". Филиппов отмечается голом во втором матче подряд и приносит победу команде Юрия Максимова. Да и в целом по матчу с "Александрией" Александр выглядел очень активно и сформировал с Пихаленком убийственную связку.

Тренер: Олег Голодюк ("Металлист 1925)

Две замены, которые сделал Олег Голодюк после перерыва с одесским "Черноморцем" принесли харьковской команде долгожданную победу. Голами отметились Ари Моура и Борячук. Оба вышли на поле на 46-й минуте. На первый взгляд можно подумать, что ничего экстраординарного, однако точные замены - это и есть прямая работа наставника.

Запасные: Кинарейкин (Днепр-1), Сарапий ("Днепр-1"), Бондарь ("Шахтер"), Кушниренко ("Полесье"), "Макуана" ("Полесье"), Кузык ("Кривбасс"), Козак ("Полесье"), Нагнойный ("Заря"),